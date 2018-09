Mit dem Dalai Lama auf Reisen

(red) - Reisezeit im Bürgerhaus Neuer Markt: Ende Oktober startet die Bühler Vortragsreihe "AugenBlicke" mit einem erweiterten Programm in die neue Saison. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule des Landkreises Rastatt präsentiert das Team wieder ein attraktives Programm von acht ausgewählten Reise- und Abenteuervorträgen mit Referenten aus vier Ländern. Neu sind eine externe Veranstaltung im Kloster Lichtenthal und ein Doppelvortrag im Rahmen eines Abenteuertages. Mit einer Benefizveranstaltung zur Unterstützung augenmedizinischer Projekte der Christoffel-Blindenmission sowie der französischen "Actions Mongolie" setzen die Veranstalter ihr langjähriges soziales Engagement unverändert fort.

Zum Auftakt am 29. Oktober führt Martin Engelmann durch "Das magische Südengland" mit Cornwall, Dorset, Devon und anderen Grafschaften. Er geht der Mystik uralter Kulturen auf den Grund und spannt den Bogen zu beschaulichen Landschaften und Dörfern der Gegenwart.

Im alten Gemäuer des Klosters Lichtenthal berichtet der Priester Johannes Schwarz am 18. November über eine Pilgerreise von Liechtenstein "Zu Fuß nach Jerusalem". 14000 Kilometer und 26 Länder bilden die Eckpunkte seiner Wanderschaft, in deren Mittelpunkt seine Erfahrungen in der Natur und die Begegnungen mit den Menschen stehen (Tickets nur online und im Kloster-Buchladen).

Das große Bulli-Abenteuer erlebte Peter Gebhard mit einem alten VW-T1-Bus auf seiner Fahrt von Istanbul ans Nordkap. Eine nostalgische Reise mit ebenso lustigen wie skurrilen Begegnungen in einzigartigen Landschaften, zu der Peter Gebhard am 25. November im Bürgerhaus Neuer Markt mitnimmt.

Die mongolische Regisseurin Byambasuren Davaa stellt am 17. Dezember im Rahmen einer Benefizveranstaltung ihre Heimat vor. Sie entführt in unberührte Landschaften, zu geheimnisvollen Traditionen und in die Magie einer Welt, die es eigentlich längst nicht mehr gibt. Bekannt wurde Byambasuren Davaa, die in Deutschland lebt, für ihren Oscar-nominierten Film "Die Geschichte vom weinenden Kamel".

Abenteuer pur mit gleich zwei Vorträgen gibt es am 27. Januar im Bürgerhaus. Axel Brümmer und Peter Glöckner und ihre unerschrockene Mannschaft reisen mit einer Dschunke auf den Spuren des berühmten Forschers Marco Polo von China nach Venedig und weiter bis nach Rostock. Im Anschluss begibt sich die Radfahrerlegende Heinz Stücke noch einmal auf seine unglaubliche Reise, bei der er nonstop in 54 Jahren alle Länder der Erde besucht hat.

Zum Saisonabschluss am 10. März berichtet der renommierte Schweizer Fotograf Manuel Bauer über seine Erlebnisse "Mit dem Dalai Lama durch den Himalaya". Bauer hat den Dalai Lama als Freund und Fotograf auf mehr als 50 Reisen in der ganzen Welt begleitet. Er zeigt den Dalai Lama auch ganz privat und gibt seltene Einblicke in Landschaften, Menschen und ihre Kultur in der Himalaya-Region.

Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerhaus und der Buchhandlung Leseinsel in Bühl, in der Tourist-Info Achern, im Milchladen Steinbach sowie online unter www.augenblicke-vortraege.de.