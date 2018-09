Größere Baumaßnahmen nicht geplant Von Michaela Gabriel Achern - "Sie lassen unheimlich viel Unsicherheit zurück." Das sagte eine Dauercamperin am Achernsee bei einer Informationsveranstaltung in der Schlossfeldhalle Großweier. Rund 250 Camper nahmen teil. Die ersten verließen nach einer halben Stunde bereits wieder den Raum. "Grimms Märchen", schimpfte ein Camper beim Rausgehen. Das Vertrauen in die Stadt Achern und die neuen Eigentümer des Campingplatzes scheint bei vielen der vom Besitzerwechsel Betroffenen nicht groß zu sein. Nach 50 Minuten löste sich die Versammlung auf, noch bevor Oberbürgermeister Klaus Muttach sie offiziell beendet hatte. Er hatte mit der Einladung der Camper seine Zusage wahr gemacht, nach den Sommerferien erneut über den aktuellen Sachstand zu informieren. Und er nutzte diese Gelegenheit nicht nur, um in knapp 15 Minuten die bekannten Entwicklungen der vergangenen Jahre darzustellen. Er kündigte außerdem an, dass alle Dauercamper in den kommenden Tagen eine Kündigung erhalten werden. Das sei notwendig, weil künftig nicht mehr die Stadt Achern die Parzellen verpachte, sondern die neue Betreiber-Familie Koufali. Die Kautionen würden zurückbezahlt und in den neuen Verträgen neu geregelt. Wie die neuen Pachtverträge aussehen, hätten die Pächter gern gewusst. Doch dazu gab es keinerlei Hinweise. "Erhöht sich die Pacht? Werden dann die Sanitäranlagen modernisiert?", fragte eine Frau. Es sei schade, dass die Betreiberfamilie nicht auf dem Podium sitze. Dazu erklärte Klaus Muttach, dass die Betreiber für die Camper "jeden Tag greifbar" seien. Er riet dazu, direkt auf sie zuzugehen. Der Oberbürgermeister ergänzte, dass die Stadt Achern als bisheriger Vertragspartner alle rund 350 Pachtverträge mit dem neuen Betreiber durchgesprochen habe. Bei rund 340 gebe es keine Diskussion, dass das Pachtverhältnis weitergehen soll. Fraglich sei der Abschluss eines neuen Vertrags in wenigen Fällen, zum Beispiel bei Pachtrückständen. Als neuer Eigentümer des Campingplatzes wurde die Achernsee GmbH genannt. Einer ihrer Geschäftsführer, Svetozar Ivanoff, saß mit auf dem Podium und stellte die Grossmann Group vor. Man sei schon seit 2006 an dem Hotel am Achernsee interessiert. Als der Campingplatz verkauft werden sollte, habe man mögliche Synergien gesehen. Keine Antworten bekamen die Pächter auf ihre Fragen, wie denn nun die weiteren Planungen für den Campingplatz aussehen. "Wir haben noch keine Pläne", sagte Klaus Muttach. Diese Auskunft sei "unzufriedenstellend", meinte eine Dauercamperin. Sie wollte wissen, ob sie noch in ihre Parzelle investieren oder sie weitergeben soll. Dass die Investoren nicht wüssten, was sie vorhaben, könne er nicht glauben, meinte ein Mann. Schon bisher habe jeder Pachtvertrag Ende September zum Jahresende gekündigt werden können. Darauf wies Klaus Muttach hin, der die Wortwahl des Pächters als "nicht gelungen" hielt. Man könne nicht über das Konzept der Betreiber informieren, die einen Fünfjahresvertrag mit dem neuen Eigentümer hätten, erklärte Christof Birkhofer, der für den Investor mit auf dem Podium saß. "Große Baumaßnahmen sind von unserer Seite in dieser Zeit nicht möglich." Die Achernsee GmbH mit Sitz am Bahnhofsplatz in Kehl wurde am 17. Mai 2018 ins Handelsregister eingetragen. Als Gegenstand der Gesellschaft wird angegeben: Erwerb, Veräußerung, Bebauung, Projektierung sowie das Halten und die Verwaltung eigenen Vermögens. Geschäftsführer sind Jürgen Grossmann (Kehl), Sami Hadi Salih (Achern) und Svetozar Ivanoff (Straßburg).

