Seminare und Fortbildungen in Schwarzwald-Idylle Bühl (kkö) - Eigentlich hatte Oberbürgermeister Hubert Schnurr prognostiziert, der Regen werde erst nach der Bühler Waldbegehung einsetzen. Zur Teilnahme waren in großer Zahl Stadt- und Ortschaftsräte, Vertreter der Stadtverwaltung und Ehrengäste erschienen. Im Lauf des Nachmittags sollte das "Versprechen" des OB Nahrung für allerhand Frotzeleien liefern, setzte der Regen doch ziemlich genau eine Stunde zu früh ein. Das Programm musste aufgrund des heftigen Niederschlags sogar leicht gekürzt werden. Nun stand das Klima während der Führung durch den Stadtwald nicht nur ob der aufziehenden Wolken immer wieder im Fokus. Martin Damm, Leiter des Reviers "Großer Wald", ebenso sein Kollege Manfred Ruf sowie Kay Karius, Forstbezirksleiter Bühl, nahmen mehrfach Bezug auf die zurückliegenden Hitzemonate respektive die allgemein zu beobachtenden Folgen des Klimawandels. "Im Grunde hatten wir ab April bis heute Mittag Sommer", konstatierte Damm schon bei der Begrüßung auf Sand. Ruf sprach von zunehmend längeren Trockenperioden und selteneren, aber umso intensiveren Regenfällen bei einer insgesamt mit der Vergangenheit vergleichbaren Niederschlagsmenge pro Jahr. Der Tag erwies sich somit als Musterbeispiel für die beschriebenen klimatischen Veränderungen. Das Motto der Begehung entlang einer Wegstrecke von circa rund fünf Kilometern lautete übrigens "Der Wald: Renovieren - Reparieren - Renaturieren". Bei der ersten Station der Gruppe geriet das Thema Klimawandel indes vorübergehend ins Hintertreffen: Besucht wurde die Heidelberger Hütte, viele Jahrzehnte vom Skiclub Heidelberg betrieben und inzwischen in den Händen des Gründerzentrums "Bühler Innovations- und Technologie-Start-ups" (BITS). Dieses plant die Umnutzung des Gebäudes, errichtet für Offiziere Ende des Zweiten Weltkriegs und mehrfach baulich erweitert, und zwar zu einem Seminarhaus ohne Übernachtungsmöglichkeit, wie Damm informierte. Man sehe darin eine naturverträgliche Lösung. Die Vielzahl der Menschen an der bis etwa 2005 stark frequentierten Hütte sei von Forstbetrieb und Jagd zuvor oft als störend empfunden worden. Details lieferte BITS-Geschäftsführer Jürgen Braun: "Die Idee eines Seminarhauses geht auf Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier zurück. Eine Umfrage bei örtlichen Firmen und Institutionen wie der Max-Grundig-Klinik ergab großes Interesse, das Gebäude gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen." Man könne so die Standortvorteile Bühls "in einer Umgebung von riesigem Erholungswert" nutzen. Bergmaier habe über Kontakte zum KIT Karlsruhe einen Studentenwettbewerb initiiert: "Nicht nur die Preisträger haben sehr gute Vorschläge für einen Umbau eingereicht." Vorerst gelte es aber, einiges zu erledigen, sagte Braun vor allem mit Blick auf den Anschluss an die Strom- und Wasserversorgung. Er setze auf "intelligente, nachhaltige Lösungen". Man habe zudem einen Architekten mit einer Bestandsaufnahme beauftragt: Auf dieser Basis solle unter erneuter Beteiligung des KIT eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Wichtig seien Kostenschätzungen ("Wir brauchen eine Hausnummer"). Über ein Darlehen der Stadt hinaus werde man auf Sponsoren angewiesen sein, betonte Braun. Er verwies auch auf die später zu erwartenden Mieteinnahmen.

