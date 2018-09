Breitbandausbau erreicht die ersten Haushalte

Ottersweier - 730 Haushalte in Ottersweier wollen an das Glasfasernetz angeschlossen werden und haben dafür einen Vertrag abgeschlossen, hieß es im Haushaltszwischenbericht von Kämmerer Alexander Kern in der Ratssitzung am Montag. Die Glasfasern werden derzeit eingeblasen. Die ersten 400 Hausanschlüsse sollen innerhalb der nächsten zwei Monate fertig werden.

Bisher hat der Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Breitbandausbau in diesem Jahr etwas mehr als eine Million Euro ausgegeben. Im Haushalt eingeplant sind für 2018 insgesamt 2,2 Millionen Euro. Die nächsten Ausbauabschnitte sind Am Waldweg und in der Hauptstraße vorgesehen, so der Kämmerer. Für die Breslauer Straße und die Danziger Straße laufe derzeit eine Abfrage.

Bisher habe die Gemeinde 2,38 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingenommen, so Kern. Man habe aber auch zwei größere Rückerstattungen auszahlen müssen. Geplant seien Einnahmen von 2,5 Millionen im laufenden Jahr. Insgesamt berichtete er von Mehrausgaben, die den Ergebnishaushalt mit rund 53000 Euro belasten. Es sei deshalb derzeit mit einem positiven Ergebnis von rund 560000 Euro zu rechnen.

10000 Euro Miete kostet die Telefonanlage im Rathaus jedes Jahr. Jetzt will die Verwaltung den Vertrag kündigen und für rund 23000 Euro eine neue Telefonanlage kaufen, erfuhr der Gemeinderat. Diese Lösung sei auf Dauer günstiger und es könnten Außenstellen der Verwaltung über das neue Glasfasernetz direkt eingebunden werden. Zu dieser außerplanmäßigen Anschaffung kämen noch 2500 Euro einmalige Kosten für die Erstkonfiguration, war zu hören. Die Gemeinderäte hatten keinen Diskussionsbedarf und stimmten zu.

Sie nahmen auch zur Kenntnis, dass die Erweiterung des Kindergartens St. Michael etwa 75000 Euro mehr gekostet hat als geplant. Aus einem Investitionsprogramm des Bundes habe die Gemeinde aber einen Zuschuss von rund 72000 Euro erhalten. Von Landratsamt zugesagt wurde außerdem ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Maria-Victoria-Schule in Höhe von 8500 Euro, berichtete Bürgermeister Pfetzer.