Kein Platz für Einsamkeit und Langeweile

"Überlegungen und Ansätze sind schon lange Thema beim DRK-Kreisverband" so Vorstand Felix Brenneisen. Daher war die bisherige Betreuungsgruppe "Café Schanz" in der DRK-Seniorenwohnanlage in Lichtenau der erste Schritt in die richtige Richtung. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Tagespflegeeinrichtungen in der Region schließt das DRK mit diesem ergänzenden Angebot nun die Lücke. Seit der Reform der Pflegeversicherung wird der Besuch zudem von Tagespflegeeinrichtungen verstärkt unterstützt. Somit bleibt nur ein geringer Eigenanteil, der je nach Pflegegrad sogar noch zusätzlich über einen festen monatlichen Betreuungs- und Entlastungsbetrag refinanziert werden kann.

Noch stehen Renovierungsarbeiten an, aber am 1. Oktober öffnen sich die Türen der Tagespflege, und die Tagespflegeleitung Ramona Schmidt begrüßt die Gäste. Sie ist schon lange als Teamleiterin in Lichtenau im ambulanten Bereich tätig. Die 16 Tagespflegeplätze können individuell und nach Bedarf genutzt werden. Man kann das Angebot nur einen Tag in der Woche in Anspruch nehmen oder auch täglich von Montag bis Freitag. abgestimmt auf Wünsche und Rahmenbedingungen. Vor allem Angehörige, die die Verantwortung für die Betreuung und Pflege eines älteren Menschen übernommen haben, können dadurch für ein paar Stunden entlastet werden.

Oberstes Ziel ist und bleibt, so lange wie möglich in der häuslichen Umgebung gut versorgt zu werden und den Einzug in ein Heim zu vermeiden. "Die Tagespflege stellt eine Ergänzung zur ambulanten Versorgung zu Hause dar" so die stellvertretende Pflegedienstleiterin Ramona Schmidt.

Das Angebot in der Einrichtung reicht von Mobilitäts- und Gedächtnistraining bis zur Demenzbetreuung durch geschultes Personal. Jeder Gast kann sich einbringen: in anregender Zeitungsrunde, beim Einüben alltäglicher Fertigkeiten, Gedächtnistraining oder bei motorischen Übungen. Die gemeinsamen Mahlzeiten runden das Programm ab.

Die rund 240 Quadratmeter sind an die Bedürfnisse der Senioren angepasst. "Wir haben auch noch einen schönen Garten, den wir im kommenden Jahr gestalten werden", ergänzt Felix Brenneisen. "Den Tagesablauf entwickelt das Team zusammen mit den Senioren, und auch sonst wird auf die unterschiedlichen Wünsche so gut es geht eingegangen. Langeweile und Einsamkeit haben keinen Platz, und wem das Miteinander in der Gruppe dann doch mal zu viel wird, der kann sich in den Ruheraum zurückziehen."

Nähere Infos beim DRK-Kreisverband (Petra Forcher und Ramona Schmidt) unter (07223) 9877 610.