Rillen und Noppen weisen den Weg

Bühl (sie) - Wer eilig über Markt- und Kirchplatz schreitet, dem fallen die feinen Rillen, die seit gestern Teile des neuen Pflasters durchziehen, kaum auf. Doch für manche Fußgänger sind sie von entscheidender Bedeutung, um sich zurechtzufinden. Die Markierungen gehören zu einem Blindenleitsystem, das Sehbehinderten den richtigen Weg weisen soll. In den meisten Fällen erfolgt die Umsetzung solcher taktilen Hilfen mit besonderen Platten. Um die Optik des sanierten Platzes im Herzen der Stadt nicht zu verschandeln, kommt in der Zwetschgenstadt aber ein spezielles Verfahren zum Einsatz. Dabei werden die Rillen mit Hilfe eines Fräsgeräts in das vorhandene Pflaster geschnitten. Damit bleibt die einheitliche Optik des Areals gewahrt. Entwickelt hat das Verfahren das Unternehmen Kirchmair aus dem österreichischen Pill. Die Firma kommt aus der Asphaltschneidebranche und ist seit sieben Jahren mit der patentierten Technik in diesem Bereich unterwegs. "Wir sind damals darauf aufmerksam gemacht worden, dass es bei Blindenleitsystemen eine Marktlücke gibt", erzählt Geschäftsführer Patrick Kirchmair, der das Muster in Bühl zusammen mit seiner Schwester Sofia in den Boden schneidet, von den Anfängen. Mittlerweile gebe es Aufträge aus ganz Europa. Die Technik bringt nicht nur optische Vorteile. Wie Reiner Armbruster vom städtischen Tiefbauamt erklärt, hätten sich Verwaltung und Gemeinderat auch für das System entschieden, weil es die Stabilität des verlegten Pflasterverbands gewährleiste. In der näheren Region ist Bühl laut dem Behindertenbeauftragten Thomas Kist die erste Stadt, die auf das Verfahren zurückgreift. Vor der Entscheidung, dafür 28000 Euro zu investieren, hatten sich Vertreter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bauen, Immobilien in Pforzheim ein Bild von dem System gemacht. "Das Thema Barrierefreiheit wird immer wichtiger", verweist Kist auf eine steigende Anzahl an Menschen, die auf solche Hilfen im öffentlichen Raum angewiesen seien. In Bühl gebe es 2033 Personen mit einem Behinderungsgrad von mehr als 50 Prozent, darunter viele mit stark eingeschränkter Sehfähigkeit. Ihnen soll das neue Leitsystem helfen, sicher durch das Herz der Stadt zu navigieren. Markt- und Kirchplatz haben für Betroffene, die sich mit einem Blindenstock orientieren, den Nachteil, dass sie keine sogenannte Anschlagkante bieten. "Normalerweise nutzen Sehbehinderte beispielsweise eine Häuserzeile, an der sie sich entlang bewegen können", erklärt Kist. Auf dem Areal rund um Rathaus und Kirche fehlt eine solche Leitlinie. Abhilfe schaffen die gefrästen Markierungen im Boden. Sie beginnen am Kirchplatz an der Ecke Friedrichstraße. Dort findet sich seit gestern ein sogenanntes Aufmerksamkeitsfeld auf dem Gehsteig. Dieses besteht aus einem Noppenmuster, das dem Blinden, der mit seinem Stock darüber fährt, signalisiert: "Achtung, jetzt musst Du aufpassen!" Direkt daran schließt sich der Leitstrahl an, der aus sieben Rillen mit einer Tiefe von rund drei Millimetern besteht. Diese führen den Sehbehinderten auf einer Gesamtlänge von 225 Metern zur Rampe an der Kirche, zu den behindertengerechten Eingängen von Rathaus I und II und zur Behindertentoilette. Unterwegs weisen Felder mit verschiedenen Markierungen auf Bushaltestellen, Eingänge oder Richtungswechsel hin. Kist geht davon aus, dass die haptischen Linien künftig über Markt- und Kirchplatz hinaus erweitert werden. "Das ist wie ein Mosaik, das ergänzt werden kann", erklärt er. Patrick Kirchmair käme sicher gern noch einmal nach Bühl: "Das ist ein gutes Pflaster", sagt er und lacht.

