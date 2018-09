Kampf gegen "Einäugige und Blender"

Gernsbach

Wahlkampf-Auftakt bei den Grünen Gernsbach (red) - Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Murgtal treffen sich am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Restauration "Brüderlin" in der Hauptstraße 3 in Gernsbach. Auch Nicht-Mitglieder aus dem Murgtal dürfen teilnehmen. (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Vorträge für Reisen und Abenteuer Bühl (red) - Ende Oktober startet die Vortragsreihe "AugenBlicke" mit einem erweiterten Programm in die neue Saison. In Zusammenarbeit mit der VHS präsentiert das Team ein attraktives Programm von acht Reise- und Abenteuervorträgen mit Referenten aus vier Ländern (Foto: pr).

Iffezheim

Erfolgreich in Männerdomäne Iffezheim (mak) - Pheline Wunsch hat 2016 bei Kronimus ihre Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin in der Steine- und Erdenindustrie, Fachrichtung Vorgefertigte Betonerzeugnisse, begonnen - und war bundesweit eine von drei . Nun hat sie Verstärkung bekommen (Foto: Koch).