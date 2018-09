"Es ist einfach edel"

Baden-Baden

Arbeiten am Aumattstadion Baden-Baden (sre) - Es tut sich etwas auf Baden-Badens größter Sportanlage: Seit kurzem läuft der zweite Sanierungsabschnitt des Aumattstadions. In den nächsten Monaten sollen die leichtathletischen Anlagen und das Rasensportfeld fit für die Zukunft gemacht werden (Foto: Reith). » Weitersagen (sre) - Es tut sich etwas auf Baden-Badens größter Sportanlage: Seit kurzem läuft der zweite Sanierungsabschnitt des Aumattstadions. In den nächsten Monaten sollen die leichtathletischen Anlagen und das Rasensportfeld fit für die Zukunft gemacht werden (Foto: Reith). » - Mehr

Ottersweier

Breitbandausbau erreicht Haushalte Ottersweier (mig) - 730 Haushalte in Ottersweier wollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden und haben dafür einen Vertrag abgeschlossen. Die Glasfasern werden derzeit eingeblasen. Die ersten 400 Hausanschlüsse sollen innerhalb der nächsten zwei Monate fertig werden. » Weitersagen (mig) - 730 Haushalte in Ottersweier wollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden und haben dafür einen Vertrag abgeschlossen. Die Glasfasern werden derzeit eingeblasen. Die ersten 400 Hausanschlüsse sollen innerhalb der nächsten zwei Monate fertig werden. » - Mehr

Hügelsheim / Bühl

"Eine Revolution für das Tenorhorn" Hügelsheim/Bühl (sch) - Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass Alexander Wurz mit seiner Erstlings-CD für Schlagzeilen in der Blasmusik-Branche sorgte. Durch den Erfolg beflügelt, entschied er sich zur Produktion seiner zweiten CD - zusammen mit dem Salonorchester Baden-Baden (Foto: sch). » Weitersagen (sch) - Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass Alexander Wurz mit seiner Erstlings-CD für Schlagzeilen in der Blasmusik-Branche sorgte. Durch den Erfolg beflügelt, entschied er sich zur Produktion seiner zweiten CD - zusammen mit dem Salonorchester Baden-Baden (Foto: sch). » - Mehr

Berlin / Baden-Baden

Burda bei Berlin Art Week Berlin/Baden-Baden (red) - Rund 100 000 Kunstfreunde werden von heute an bis Sonntag bei der Berlin Art Week erwartet. Auch die Berlin-Dependance des Museums Frieder Burda ist dort zu erleben, unter anderem zeigt sie William Copleys Statement zur Sexarbeit "Kiss me"(Foto: pr). » Weitersagen (red) - Rund 100 000 Kunstfreunde werden von heute an bis Sonntag bei der Berlin Art Week erwartet. Auch die Berlin-Dependance des Museums Frieder Burda ist dort zu erleben, unter anderem zeigt sie William Copleys Statement zur Sexarbeit "Kiss me"(Foto: pr). » - Mehr