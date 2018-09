Gesamte Örtlichkeit im Fokus Bühlertal (eh) - Die avisierte Sanierung des Bühlot-Bads will die Gemeinde zum Anlass nehmen, auch die angrenzenden Örtlichkeiten um das Schwimmbad und das Haus des Gastes (HdG) aufzuwerten und Lösungen für schwierige Verkehrssituationen zu suchen. Der Gemeinderat vergab am Dienstagabend entsprechende Planungsleistungen. Der Bereich erstreckt sich von der Laubenstraße bis zur Unterführung beim Bühlot-Bad und umfasst etwa 2,7 Hektar. Ein Ingenieurbüro aus Karlsruhe wurde für 25 000 Euro mit den landschaftsplanerischen Leistungen beauftragt. Ein weiteres Karlsruher Büro wird für 5800 Euro die verkehrsplanerischen Möglichkeiten untersuchen. Diese Pläne sollen mit der Sanierung des Freibads zu einem städtebaulichen Masterplan zusammengeführt werden. 1983 war die Parkanlage rund ums HdG angelegt worden. Hinweisschilder mit der Aufschrift "Kurpark" sind dort noch zu finden. "Die Anlage ist in die Jahre gekommen. Bilder von 1983 zeigen eine offene, farbenfrohe Fläche. Jetzt dominieren Bäume", skizzierte Bauamtsleiter Norbert Graf. Gemeinsam mit der Naturpark-Verwaltung wolle man in einem Arbeitskreis konkrete Ideen und Gestaltungsvorschläge erarbeiten und einen Förderantrag stellen. Der Park solle sowohl für Gäste als auch für Einheimische aufgewertet werden. Graf geriet geradezu ins Schwärmen: "Der Brunnenplatz ist wunderschön. Wir brauchen uns nicht zu verstecken." Vorhandene Elemente wie die alte Dampfmaschine könnten integriert werden, um Ortshistorie besser zu vermitteln, nannte er ein Beispiel. Zu prüfen wäre, ob der Spielplatz beim Feuerwehrgerätehaus in die Parkanlage oder ins Bad integriert werden könne. Die Naturpark-Geschäftsstelle sei zudem ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen. Das Schwarzwäldele, das kleine Waldstück an der Laubenstraße beim Bühlot-Bad, soll in die Überlegungen einbezogen werden. Neue Rundwanderwege sollten ausgeschildert werden, beispielsweise über Gertelbach und Engelsberg. Das könnte auch die Parkplatzsituation in der Wiedenbach entlasten, hieß es. Ebenfalls erhofft man sich Lösungen in Verkehrsfragen, wie etwa die Fußgängerquerung über die L83 vom HdG zu den Parkplätzen gegenüber. Die Parkplatzbedingungen unter der Mauer am Engelsberg entlang der Landesstraße seien ebenfalls verbesserungsbedürftig, so Graf. Ein großer Wunsch wäre ein Verkehrskreisel an der Abzweigung Untertal/Hindenburgstraße. "Es macht Sinn, wenn wir jetzt die gesamte Örtlichkeit in den Blick nehmen, um Weichen für spätere Entscheidungen richtig stellen zu können", erläuterte Graf. "Was die Situation an der Landesstraße betrifft, haben wir bisher bei den Verkehrsschauen keinen Erfolg gehabt. Da sind dicke Bretter zu bohren", ergänzte Bürgermeister Hans-Peter Braun. Man hoffe nun, dass man mit der Vorlage eines Masterplans doch einiges bewegen könne. Alle Fraktionen begrüßten die Vorgehensweise. Stefan Ursprung (FBV) wünschte sich um das HdG einen erlebbaren Park für Familien und mehr Parkplätze beim Bühlot-Bad. Volker Blum (CDU) mahnte an, bezüglich des Schwarzwäldeles daran zu denken, dass genügend Schattenplätze für das Bühlot-Bad nötig seien. Skeptisch sah er die Anlegung eines kleinen Spielplatzes. Ein großer Spielplatz sei sinnvoller. Am Brunnenplatz müsse ausreichend Infrastruktur für die Vereine bereitgestellt werden. Peter Ganter (SPD) bezeichnete die Überlegungen als "runde Sache". Der Park solle ein Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität für die Bevölkerung sein. Von den verkehrsplanerischen Eingriffen erhoffe er sich Lärm- und Temporeduzierungen. Franz Tilgner (CDU) mahnte, trotz großer Euphorie die Finanzierbarkeit im Auge zu behalten. Braun erläuterte, dass die Umsetzung schrittweise erfolgen solle. Manches werde in naher, manches t in ferner Zukunft realisierbar sein.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Der Kampf gegen die Trockenheit Rastatt (red) - Der Sommer 2018 ist zwar kein Rekordsommer, allerdings könnte der Zeitraum von April bis August die trockenste Periode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sein. Aufgrund dessen hilft in Rastatt nun auch die Feuerwehr beim Gießen der Pflanzen und Bäume (Foto: ml). » Weitersagen (red) - Der Sommer 2018 ist zwar kein Rekordsommer, allerdings könnte der Zeitraum von April bis August die trockenste Periode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sein. Aufgrund dessen hilft in Rastatt nun auch die Feuerwehr beim Gießen der Pflanzen und Bäume (Foto: ml). » - Mehr Schwetzingen

Kleinod im eigenen Ländle Schwetzingen (red) - Baden-Württemberg ist auch in puncto Denkmäler ein Musterländle - mit fast 60 schützenswerten historischen Ensembles. Unter ihnen befindet sich ein besonderes Kleinod europäischer Gestaltungskunst: Schloss Schwetzingen und sein Park (Foto: Viering). » Weitersagen (red) - Baden-Württemberg ist auch in puncto Denkmäler ein Musterländle - mit fast 60 schützenswerten historischen Ensembles. Unter ihnen befindet sich ein besonderes Kleinod europäischer Gestaltungskunst: Schloss Schwetzingen und sein Park (Foto: Viering). » - Mehr