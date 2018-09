Stolpergefahr auf der Tartanbahn Bühlertal (eh) - Die Außensportanlagen für Leichtathletik am Bühlertäler Mittelberg sind in die Jahre gekommen. Die Sanierung kann nicht länger aufgeschoben werden. Das gleiche gilt für die gesamte Außensportanlage der Dr.-Josef-Schofer-Schule. Der Gemeinderat stellte in seiner vergangenen Sitzung mit der Vergabe der Entwurfsplanung die Weichen für die Sanierung im kommenden Jahr. Die Gesamtkosten für beide Vorhaben werden auf rund 350000 Euro geschätzt. Sachgebietsleiter Thomas Heitzmann erläuterte die Probleme. Die Anlagen am Mittelberg sind 22 Jahre alt. In den vergangenen Jahren wurden nur Reparaturarbeiten ausgeführt. "Eine Reparatur hilft jetzt nicht mehr weiter. Die Schadensbilder zeigen deutliche Risse auf den Bahnen", sagte Heitzmann. Im hinteren Bereich gebe es aufgrund des Baumbestands große Probleme mit der Verschattung. Wegen der starken Vermoosung sei eine häufige Reinigung erforderlich. Man müsse bald handeln, sonst sei die Anlage total kaputt. Das Karlsruher Büro für Landschaftsarchitektur "Stadt Land plus" wird die Planungen und Kostenberechnungen übernehmen. Dessen Geschäftsführer Clemens Appel und seine Mitarbeiterin Viktoria Leisner erläuterten in der Sitzung die Sanierungsmöglichkeiten. Sie empfahlen eine umfassende Belagsauffrischung, ein sogenanntes "Retopping". Da es keine grundsätzlichen Baugrundprobleme gebe, sei diese Maßnahme wesentlich kostengünstiger als ein Abbruch und eine Neuanlage der Tartanbahn. "Der neue Belag bietet den Sportlern dann für 15 bis 20 Jahre wieder optimale Bedingungen", meinte Appel. Danach könne nochmals ein "kleines Retopping" aufgebracht werden. Leisner erklärte, dass die Arbeiten fünf bis sechs Wochen in Anspruch nehmen und im Sommer bei trockener Witterung durchgeführt werden müssen. Um den Belag widerstandsfähiger gegen Moos, Schmutz und UV-Strahlung zu machen, empfahl sie zusätzlich eine Oberflächenversiegelung. Eine Rutschgefahr entstehe dadurch nicht, versicherte sie und erklärte die einzelnen Schritte des Sanierungsverfahrens. Auch auf das "Retopping" gebe es vier Jahre Gewährleistung, so Appel. Die ausführenden Firmen müssten Referenzen vorlegen. Karl Bihl (CDU) erkundigte sich, ob eine Bahnreduzierung infrage käme. Das mache keinen Sinn, da es mit höheren Kosten verbunden sei, so der Planer. Clemens Welle (SPD) verwies auf die Dringlichkeit, Bäume zu entfernen, um die Probleme durch Verschattung zu reduzieren. Bürgermeister Hans-Peter Braun entgegnete, dass die Gemeinde nicht Eigentümerin der Bäume sei. 36 Jahre haben die Außensportanlagen der Obertäler Schule schon auf dem Buckel. Die Schäden auf der Tartanbahn mit Rissen und Wölbungen sind unübersehbar. An einer Stelle stehen Warnbaken, weil der Untergrund brüchig ist. Braun informierte, dass man nach Gesprächen mit der Schulleitung eine Kompromisslösung gefunden habe. Man müsse die Nutzungshäufigkeit berücksichtigen, da die Schule nur noch Grundschule mit acht Klassen sei. Die 100-Meter-Bahn soll auf 50 Meter zurückgebaut werden. Die Bahnoberfläche soll mit geringerem Aufwand hergerichtet werden. Außerdem soll eine der beiden Weitsprunganlagen zurückgebaut und durch eine Grünfläche ersetzt werden. In schlechtem Zustand ist auch der Tennenplatz der Schule. Eine Komplettsanierung ist fällig. Die Zaunanlage müsse wegen Ausbeulungen und Verletzungsgefahr ebenfalls erneuert werden, so Heitzmann. Im Frühjahr soll mit der Baumaßnahme begonnen werden.

