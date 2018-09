Singstunde mit Mozart

(wv) - Ein hochklassiges wie unterhaltsames Programm verspricht der Bühler Chor ProVokal für das Jubiläumskonzert anlässlich seines zehnjährigen Bestehens: Er gibt dieses unter der Gesamtleitung von Hermann Stösser am Sonntag, 7. Oktober, um 18 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt. Der Chor wird - zusammen mit exzellenten Solisten und Musikern - einen heiteren Mozart, beliebte Musicalmelodien und swingenden Jazz servieren.

ProVokal ist heute Teil der Chorgemeinschaft Harmonie. Der gemischte Chor wurde im September 2008 als Projektchor aus der Taufe gehoben. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er im Dezember jenes Jahres im Kloster Maria Hilf bei der vorweihnachtlichen Sängerfahrt des Männergesangvereins Harmonie 1839.

Rund 30 Sängerinnen und Sänger zählt ProVokal aktuell. Dirigent Hermann Stösser will mit diesem gemischten Chor einen Beitrag zur "Kultur in und für Bühl" leisten: Er lege bei ProVokal großes Augenmerk auf die Steigerung der Qualität, zum einen in den Proben, zu denen sich der Chor im Bühler Haus der Vereine in der Fridolin-Stiegler-Straße alle 14 Tage dienstags zusammenfindet. Zum anderen widme sich ProVokal in ganzen Singwochenenden - kürzlich war eines speziell fürs Jubiläumskonzert - der Entwicklung der Stimme jedes einzelnen Chormitglieds und des Ensembleklangs, betonen Vorsitzender Robert Schneider und Vizevorsitzende Michaela Lang. "Natürlich pflegen wir dabei auch das gesellige Miteinander." Auch sprachlich zeigt sich ProVokal versiert: Der Chor singt in deutscher, englischer, italienischer und französischer Sprache.

ProVokal holt fürs Jubiläum Mitwirkende von außergewöhnlicher musikalischer Qualifikation an seine Seite: Als Gesangssolisten wirken Angelika Lenter (Sopran), Katharina Müller (Alt), Hannes Wagner (Tenor) und Christian Dahm (Bass) mit. Es handelt sich dabei um ein Quartett des Athos-Ensembles aus Karlsruhe, das seit Jahren rund um den Globus in Konzerten, Opernproduktionen und Liederabenden zu hören ist.

Mehrfache Preisträger des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert", Julien Floreani, Karl Rauer und Jan-Niklas Doll, übernehmen mit zwei Klarinetten und einem Fagott die Begleitung in jener originalen Besetzung, für die Mozart komponiert hatte. Als Pianistin hat ProVokal die Südkoreanerin Woojung Jang gewonnen, die an der Hochschule für Musik in Karlsruhe lehrt. Einen talentierten Moderator besitzt ProVokal in seinen eigenen Reihen: Franz Veith wird durchs Programm führen. "Im Jubiläumskonzert bieten wir auch selten aufgeführte Werke dar. Es wird Chormusik erklingen, die klassisch und zugleich unterhaltsam ist", blickt Dirigent Stösser voraus. Dabei wird etwa das amüsante Mozart-Werk "Die Singstunde" dargeboten. Die Zuhörer werden auch die schönsten Melodien aus den Musicals "My fair Lady" und "Phantom der Oper" genießen können.

Karten für das Jubiläumskonzert im Vorverkauf gibt es im Bürgerhaus Neuer Markt, Elektrohaus Kimmig und bei allen Sängerinnen und Sängern von ProVokal.