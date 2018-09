Kampf gegen Kinderarbeit Bühl (red) - Im Rahmen ihrer Firmvorbereitung haben sich Jugendliche der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul sowie St. Maria Kappelwindeck im Zusammenhang mit Jubiläen verschiedener sozialer Projekte mit den Lebenssituationen von Menschen in anderen Teilen der Welt beschäftigt, ganz speziell mit dem Problem der Kinderarbeit. Dabei kam auch zur Sprache, dass zum Herstellen von Handys sehr viele Menschen ausgebeutet werden und speziell im Kongo viele Kinder in Bergwerken arbeiten müssen, um die seltenen Rohstoffe, die man für Handys braucht, zu fördern. Handys sind gerade durch diese Rohstoffe sehr wertvoll, werden aber, wenn sie ausgedient haben, oft weggeschmissen oder liegen in irgendwelchen Schubladen. Deshalb gibt es seit einiger Zeit Organisationen wie Missio oder Kolping, die gebrauchte Handys einsammeln und recyclen, um so die wertvollen Rohstoffe zu retten und damit auch im Kampf gegen Kinderarbeit ein Stück weiterzukommen. Deshalb haben die Bühler Firmlinge sich entschieden, am Samstag, 6. Oktober, um 11 Uhr vor der Ulrika-Nisch-Kapelle (zwischen Kirche und Pfarrhaus) eine Handysammelaktion zu starten. Dort werden sie auch die weiteren Ergebnisse ihrer Projekte vorstellen. Für Kinder gibt es eine Torwand, an der kleine Preise zu gewinnen sind. Wer ein gebrauchtes Handy zuhause liegen hat, kann es einfach mitbringen und abgeben. Die Handys werden dann an Missio weitergeleitet. Die Jugendlichen werden das Ergebnis im Erntedankgottesdienst am 7. Oktober um 10 Uhr vorstellen. Handys können aber auch direkt im Pfarrhaus oder im Eine-Welt-Laden abgegeben werden.

