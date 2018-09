"Der Draggen barst und sank"

(jo) - "Abwärts glitt ich auf versonnenen Flüssen." So beginnt der neueste Gedichtsband des Weitenunger Lyrikers Helmut Hannig. Inspirieren ließ er sich dabei von einem der einflussreichsten französischen Dichter: Jean Arthur Rimbaud (1854-1891) und dessen 1871 im Jugendalter verfassten "Le Bateau ivre". Es handelt von einem verlorenen Boot, das sich in der See hin- und herbewegt. Rimbauds fragmentierte Ich-Erzählung hat Hannig mit eigenen Worten nachgedichtet. Er ist eingeladen, sein auch grafisch aufbereitetes Gesamtkunstwerk bei einer am 18. Oktober beginnenden Ausstellung im Rimbaud-Museum in Charleville-Mézières (Hauptstadt des Départements Ardennes, Geburtsstadt des großen Lyrikers) vorzustellen.

Rimbauds trunkenes Schiff, erklärt Hannig, habe einen "völligen Kreis" beschrieben und Rimbaud zur abstoßenden Wirklichkeit, vor der er geflohen sei, zurückgetragen. "Was er auch sagen oder denken mochte, die Wirklichkeit hatte er niemals ertragen können", interpretiert Hannig dieses Untergangsszenario surrealer Abläufe.

"Es ist eine ganz verrückte Geschichte", deren Nachdichtung ihm einiges abverlangt habe. Er stellte sich ein großes Tuch im Garten vor ("Das ist mein Segel") und fasste die Vorstellung, was auf dem Meer alles passieren könnte, in Reime. "Ich bin gerne in diese faszinierende Thematik aus Inspiration und Abstraktion eingestiegen", schildert Hannig.

Sich dem trunkenen Schiff mit einer freien Nachdichtung zu nähern, dazu war er einer Einladung gefolgt. Das Künstlerpaar Anne Arc und Serge Chamchinov aus Granville im Westen der Normandie hatte ihn dazu aufgefordert. Unter deren Federführung hatte es im vergangenen Jahr eine Ausstellung "Le Bateau ivre" im Gutenberg-Museum in Mainz gegeben. Hannig war überrascht von der künstlerischen Darstellungs- und Ausdruckskraft der Typographien, Grafiken und Papierarbeiten des Künstlerpaars und seiner Freunde.

Auf sie aufmerksam wurde er bereits vor Jahren, als die Künstlergruppe noch im Calvados, im normannischen Dives-sur-Mer, ihre Veranstaltungen abhielt. Hannig schwärmt bis heute von einer Ausstellung in der historischen Markthalle des Orts, in der - einem "Riesensegel" gleich - auf großen Papieren gestaltete Übersetzungen des trunkenen Schiffs aus aller Herren Länder bis hoch zur Decke reichten.

Seine Version zeigt sich in Gestalt einer kunstvollen, in eigener Handarbeit gefertigten Broschüre mit Fadenheftung in kleiner, limitierter Auflage. Titel: "me lava, dispersant gouvernail et grappin". Zu deutsch: "Fort schleudert es das Steuer, der Draggen barst und sank." Hannigs interpretatorische Annäherung ist in deutscher und französischer Sprache abgefasst und enthält zwei Zeichnungen mit den Porträts Rimbauds und des Autors selbst. Aus Eiche- und Mahagonifurnierstückchen fertigte der Weitenunger außerdem für jedes Exemplar eine Collage des geborstenen Schiffs an. Kunstvoll auch der ausklappbare "Blaue Peter", ein langer Papierwimpel mit Fragmenten des Gedichts.

Am 16. Oktober wird Hannig zum 50-Jahr-Jubiläum der St.-Marien-Gemeinde Gaggenau eine literarische Soiree in der Stadtbibliothek der Benzstadt gestalten, indem er aus seinem Gesamtwerk liest. Für eine jazzige Umrahmung sorgt Pfarrer Tobias Merz am Piano.

www.helmuthannig.com