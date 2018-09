Der Tod kennt auch für herzensgute Menschen kein Pardon

Bühlertal (gero) - In einem Meer der Tränen gedachten am Samstagabend über 200 Stamm- und nun Trauergäste des überraschend bei einem Heimaturlaub verstorbenen "Meteora"-Wirts Athanasios Outos. Pater Apostolos von der griechisch-orthodoxen Kirche Badens, die auch die Bühlertäler Pfarrei Heilige Irene betreut, schilderte den weithin bekannten Gastronomen, der in den 70er Jahren das in vielerlei Hinsicht einzigartige Lokal von seinem Vater Sotiris übernahm, als einfachen, fleißigen und humorvollen Menschen. Die Betroffenheit der teilweise von weither angereisten Trauerschar war spür- und sichtbar. Witwe Uta sprach in einer kurzen Ansprache von einem "Ausnahmezustand", den die Familie seit dem Tod ihres Mannes am 18. August habe durchleben müssen. Outos wurde, seinem Wunsch entsprechend, in der Nähe seiner Heimat Thessaloniki beigesetzt. Den Gästen legte sie nahe: "Passt gut auf Euch auf!" Tochter Anna las ein Gedicht einer treuen "Meteora"-Besucherin namens Brigitte vor. Es begann mit den Worten: Der Tod kennt kein Pardon. Die unscheinbare Taverne in einem Hinterhof in der Hauptstraße im Untertal sei vielen Menschen in der ganzen Region ein "zweites Wohnzimmer" geworden. Athanas, wie ihn alle nannten, sei ein "feiner Mensch mit philosophischen Gedanken" gewesen, immer mit einem "liebevollen Lächeln im Gesicht, auch wenn er total erschöpft war". Die Autorin des Nachrufs ist sich sicher: "Für Dich werden viele Kerzen brennen." Davon ist auch Ingo Mainka überzeugt. Er kam aus Chur (Schweiz) angereist und erinnerte sich, wie er, 15-jährig, mit dem Mofa von Bühl ins "Meteora" nach Bühlertal gefahren war. Über 40 Jahre sei das inzwischen her. Das Lokal und sein "herzensguter Besitzer" seien für ihn so etwas wie "ein Stück Heimat" gewesen, Gespräche mit ihm von philosophischem Tiefgang". Albert Fritz (Baden-Baden) gefiel vor allem die "liberale Grundhaltung" des Griechen, der zur ersten Einwanderergeneration gezählt habe, die vor allem in Bühlertal eine neue Heimat und Arbeit gefunden hatte. Outos habe die komplette gesellschaftliche Bandbreite angesprochen und für sich gewonnen - vom sogenannten "kleinen Mann" bis zum Akademiker. Sie alle überzeugte die authentische Küche und alle Eigenheiten und Rahmenbedingungen, die es nur in Athanas' kultigem "Meteora" gab. Andrzej Graeser (Bühl) war sein Lehrer in der Franziska-Höll-Schule. Athanas sei ein "sehr stiller Schüler" gewesen, erinnert er sich. Er spricht von einem "großen Verlust", weil er ein "lieber, lebenslustiger, aber auch nachdenklicher Mensch" gewesen sei. Jorgo Vlachojannis, der mit den Bühler Volleyballern oft zu Gast im "Meteora" war, bekennt: "Ich habe einen wunderbaren Menschen und Berater in allen Lebenssituationen verloren. Ich empfinde großen Schmerz." Werner Mildenberger haderte mit dem Schicksal: "Du warst der netteste Wirt. Warum haust Du ab?" Auch Oliver Mohr zählt seit über 40 Jahren zu den Stammgästen. Er schätzte die frische und authentische Küche; wie in Griechenland eben, nur halt besser." Dieter Habich, Bühler Volleyballguru und über Jahrzehnte das Gesicht der Carl-Netter-Realschule schlechthin, hat im "Meteora" viele Feste gefeiert, die allermeisten "ausgelassen"; so auch seinen 60. Geburtstag. Am Ende sagt Witwe Uta einen Hals lösenden Satz: "So, jetzt brauchen wir alle einen Ouzo!" Keiner widerspricht, jeder greift zum Glas und wünscht Yamas. Zum Wohl. Ganz im Sinne von Athanasios Outos ist das "Meteora" ab 5. Oktober wieder geöffnet - dann unter der Regie seines Neffen Sotirios.

