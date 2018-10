40 Bäume auf dem Weg zur Billion

Die Bühler Mädchen Enya Espiritu und Anika Maur, beide zehn Jahre alt, haben sich im Rahmen der Aktion bereits zu "Botschaftern für Klimagerechtigkeit" ausbilden lassen. Ihre Eltern waren an die Stadt herangetreten und hatten um Unterstützung geworben. "Das ist eine Initiative aus der Bürgerschaft", lobte Oberbürgermeister Hubert Schnurr stellvertretend das Engagement der Mütter Uta Böhler und Silke Espiritu, die in der Sitzung anwesend waren. Eingebettet werden soll die Pflanzaktion in eine sogenannte Akademie. Dahinter verbirgt sich ein Tagesprogramm, bei dem Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren Themen wie Umwelt- und Klimaschutz in Form von Vorträgen und Texten aufbereiten. Die Kosten dafür belaufen sich auf 10000 Euro. Die Mütter haben bereits mehr als 4000 Euro an Spenden gesammelt, so dass an der Stadt noch maximal 6000 Euro hängenbleiben. "Wenn die Damen weiter so fleißig sind, brauchen wir vielleicht auch gar keinen Zuschuss mehr", zeigte sich der OB begeistert vom Erfolg der Initiatorinnen.

Stattfinden wird die Akademie am Samstag, 24. November. Die Verwaltung will dabei zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das Anliegen von "Plant for the Planet" wird verbunden mit den Bemühungen um den Erhalt der Bühler Frühzwetschge. Gepflanzt werden sollen 40 Obstbäume auf drei Grundstücken in Altschweier, Kappelwindeck und am Bühler Stadteingang. Der Verein Slowfood hatte bereits auf dem Bauernmarkt Patenschaften für die Bäume angeboten zum Preis von 50 Euro pro Jahr. Die Gelder dienen zur Finanzierung der Bäume und deren Pflege. Im Gegenzug erhält der Pate fünf Kilogramm Zwetschgen pro Saison. Pflege und Ernte übernimmt ein Landwirt. Mit im Boot sind außerdem die Obst- und Gartenbauvereine Altschweier, Kappelwindeck und Balzofen.

Bei den Mitgliedern des Gemeinderats stieß das Vorhaben auf einhellige Zustimmung. Walter Seifermann (GAL) regte allerdings an, nicht ausschließlich auf Bühler Zwetschgenbäume zu setzen. "Sie werden nicht groß und nicht alt" , nannte er Nachteile. Deshalb sei es sinnvoll, das "Obstsortiment auszuweiten", etwa um Birnen- oder auch Nussbäume.

Peter Hirn (SPD) lobte, dass mit der Aktion der Gedanke der Nachhaltigkeit gepflegt und vermittelt werde. Er konnte sich zunächst aber nicht mit dem englischen Namen anfreunden, sondern hätte gern den Arbeitstitel "Pflanzen für den Planeten" gesehen. Nach Rücksprache mit den Initiatorinnen ließ er sich aber vom Originaltitel überzeugen, da es sich um eine weltweite Bewegung handelt.

Auch die Akademie in Bühl dient der weiteren internationalen Verbreitung der Idee. Die 10000 Euro sind nicht nur für die Finanzierung der Aktion in der Zwetschgenstadt gedacht, sondern auch von zwei weiteren Akademien in ärmeren Ländern. "Es ist wichtig, auch die Menschen dort zu sensibilisieren", warb Silke Espiritu um Unterstützung.

Margret Burget-Behm (CDU) drückte ihre Hoffnung aus, dass die Baumpflanzung am Ende mehr sein könnte als nur "ein Tropfen auf den heißen Stein". Ihr Fraktionskollege Hubert Oberle hinterfragte allerdings "sorgenvoll", ob dieser Anschub von Dauer sein werde. Schließlich sei Baumpflege eine langwierige Sache über Jahrzehnte hinweg.

Espiritu trat diesen Befürchtungen entgegen: "Das soll nicht nur eine Eintagesveranstaltung werden", betonte sie. Ihr Wunsch sei es, dass daraus beispielsweise eine Art Club erwachse.