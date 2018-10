Aufbauarbeit geleistet und tiefe Freundschaft geschlossen Bühl (red) - Großes Freundschaftstreffen in Schkeuditz: Von Freitag bis Sonntag war eine Bühler Delegation in der sächsischen Partnerstadt, um zwei Jubiläen zu feiern. Neben der seit 25 Jahren währenden Verbindung mit Bühl begingen die Gastgeber auch das 20-Jährige mit Villefranche. Dass die Franzosen Geburtshelfer waren für die Beziehungen zwischen Bühl und Schkeuditz, darauf verwies bei einer Feierstunde im Kulturhaus Sonne Alt-Bürgermeister Peter Blechschmidt. Bereits 1978 war eine Freundschaftserklärung mit Villefranche unterschrieben worden. Bemühungen, mit Schkeuditz in Kontakt zu kommen, hatte es auch in Bühl schon vor dem Fall der Mauer gegeben. Ein entsprechender Brief vom damaligen Oberbürgermeister Ulrich Wendt sei aber in Berlin abgefangen und von dort mit dem Verweis, dass kein Interesse bestehe, zurückgeschickt worden, erinnerte Blechschmidt. Wendts Nachfolger Gerhard Helbing war es dann, der den Faden wieder aufnahm. "Die Unterschrift auf dem Dokument hat sich gelohnt", resümierte Blechschmidt schmunzelnd, die Partnerschaft sei für Schkeuditz "ein großer Glücksfall". Mit der Wiedervereinigung war der Weg für die Städtepartnerschaft frei geworden. "Die Notwendigkeit und Chancen wurden von beiden Seiten gesehen. Als Kommunalverwaltung wollte und konnte Bühl einen Beitrag leisten, die Kluft, die wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur war, zu schließen", sagte Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Am Zusammenführen habe man auf praktischer Ebene mitgewirkt, gemeinsam und für den Bürger. Bei zwei Maßnahmen war die Unterstützung essenziell, betonte der Oberbürgermeister von Schkeuditz, Rayk Bergner. Er hob den Aufbau der Stadtwerke hervor. Ein besonderer Dank galt hier Reiner Liebich. Der heutige kaufmännische Geschäftsführer der Stadtwerke Bühl, der auch bei der Feierstunde mit dabei war, hatte damals seine Stelle in Bühl aufgegeben, um den Aufbau voranzutreiben. Als zweiten Punkt nannte Bergner das Auftreiben der Fördermittel für die Stadtsanierung. "Wir sind angekommen", dankte er für die Unterstützung aus der Zwetschgenstadt, geblieben sei "eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine tiefe Freundschaft". Schnurr betonte, dass die Säulen einer Städtepartnerschaft nicht Politik und Verwaltung seien, sondern aktive Bürger, die die Beziehung mit Leben erfüllen und den europäischen Gedanken in die Zukunft tragen. Er wünschte den Städtepartnerschaften "weiterhin viele kreative Akteure, die die Beziehungen als wertvolles Gut betrachten, sie weiterentwickeln und für unser gemeinsames Ziel eintreten: ein einiges und friedliches Europa". Auch Villefranches Bürgermeister Thomas Ravier lobte den "sehr lebendigen Austausch" in dem Städtenetzwerk.

