Mit bestechender Klarheit

(khd) - Faszinierende Töne und Klänge von bestechender Klarheit begeisterten am Sonntagabend in der Kirche St. Peter und Paul in Bühl. Die Lübecker Knabenkantorei der Gemeinde St. Marien schwang sich "himmelan" und bezauberte die Zuhörer mit ihrem Gesang. Die Kantorei feiert 2018 ihr 70-jähriges Bestehen, die Stadt Lübeck ihren 875. Geburtstag. Ein Grund mehr, sich als repräsentativer Bote der Hansestadt auf Konzertreise zu begeben.

Der Marienkantor Karl Hänsel, der sich im Dresdner Kreuzchor seine ersten Sporen verdiente hatte, richtete das Programm ganz im Zeichen der Moderne aus. So nimmt Hugo Distler in der christlichen Chorliteratur eine bedeutende Stellung ein. Mit dessen "Vorspruch" läutete der Chor das Konzert stimmungsvoll ein. Pfarrer Wolf-Dieter Geißlers herzlicher Begrüßung der Sänger folgte ein anbetungswürdiger Gesang über den gregorianischen Choral "Ubi caritas et amor" von Ola Gjeilo in präziser feiner Notierung.

Manfred Kluge bewegte sich mit einem "Gesang" auf den Spuren des Franziskus von Assisi; einfühlsam glänzten die Stimmen der Knaben. Vier Kompositionen von Karl Hänsel prägten das Programm im Besonderen: "Wach auf, wach auf, 's ist hohe Zeit" schallte in deutlicher Farbschattierung durch das Kirchenschiff, das Nachdruck einforderte. Hierbei zeigte sich der Chor als besonders ausgewogener Klangkörper. Auch die Choralmotette "Lass uns auferstehen" beeindruckte im Klanggefüge, dominant ertönte das "Kyrieeleison". Luthers Choral "Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wand" ließ den Chor in dieser Neutönung erneut strahlen. Diese Strahlkraft wurde auch in László Halmos "Jubilate Deo" mehr als deutlich.

Im Zentrum des Konzertes stand Dietrich Buxtehude mit seiner Lübeck-Kantate "Schwinget euch himmelan", sozusagen das Kernstück der Thematik. Der Chor gruppierte sich jetzt vor der Orgel mit Karl Hänsel. Er ließ zunächst die sängerische Ausdrucksweise vermissen, was sich jedoch in Jan Benders "Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz" zum Positiven wendete. Einfordernd, dynamisch schraffiert, agierten die Stimmen. In Distlers Choralmotetten "Lobe den Herren" und "Es ist das Heil uns kommen her" fügten sich die Sänger in ihrer Vierstimmigkeit in das polyphone Netz. Beachtenswert dabei war immer wieder die äußerst abwechslungsreiche Gestaltungsweise.

Das "Halleluja" von Hänsel, eine Motette für Solisten und einen sechs- bis siebenstimmigen Chor, ließ Echo-Effekte aufblitzen und zeigte eine differenzierte Ausgestaltung im Bass bei der Textstelle "Lobet den Herren". Maurice Duruflés "Ubi caritas et amor" schuf die Verbindung zu Gjeilo und leitete am Konzertende über zu Walter Kraft, der selbst an St. Marien als Organist gewirkt hatte, und dessen Komposition "Nun ruhen alle Wälder". Thorge Fricke glänzte hier mit seiner klaren Sopranstimme.

Mit diesem vierstimmigen Chor fand das Konzert ein bravouröses vorläufiges Ende. Die wenigen Besucher spendeten viel Beifall für die Gäste aus Lübeck. Als Zugabe erklang Max Regers "Nachtlied" mit nachhaltig wirkenden Piani.