Gut gepflegt, aber trotzdem voller Mängel

Den Grundsatzbeschluss, ob am Betrieb des Hallenbads festgehalten werden soll, hatte das Ratsgremium bereits vor zwei Wochen einvernehmlich getroffen (wir berichteten). Entschieden hatten die Gemeinderäte, bei einer 45-prozentigen Bewilligung an Zuschüssen die erforderlichen Eigenmittel für die Sanierung des Schwimmbads zur Verfügung zu stellen - geschätzt 2,4 Millionen Euro. Der Zuschussantrag zur Aufnahme in das Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" wurde bereits gestellt.

"Sie stehen noch nicht mit dem Rücken zur Wand, es besteht kein Handlungszwang", betonte Andreas Debus von der Kannewischer Ingenieurgesellschaft mbH aus Baden-Baden, die mit der Sanierungsstudie beauftragt waren. Dank der guten Pflege sei die technische und bauliche Substanz des Hallenbads, das 1976 in Betrieb genommen wurde, sehr gut. Baukonstruktive Mängel an den Gebäuden habe man in nennenswertem Umfang nicht festgestellt, lediglich Alters- und Verschleißerscheinungen.

Die Badewasseraufbereitungsanlage entspreche mit Ausnahme der Beckenhydraulik weitestgehend der geforderten DIN-Norm. Technische Mängel wurden festgestellt in der Anlagen- und Filtertechnik sowie bei der Heizung. Eine Wärmerückgewinnung zur Energieeinsparung, Schlammwasseraufbereitung, Pulveraktivkohledosieranlage und Druckluftanlage seien nicht vorhanden. Störanfällig sei die erst vor 14 Jahren eingebaute Pelletanlage, die nur noch manuell geregelt werden könne und betriebswirtschaftlich ein schlechtes Ergebnis erziele. Debus empfahl, den Austausch der Pelletanlage gegen ein korrekt ausgelegtes Blockheizkraftwerk zu überprüfen. In der Sanitärtechnik, die noch aus den 70er Jahren stamme, gebe es noch eine heute nicht mehr zulässige Mischwasseranlage, welche die Netztemperatur lediglich auf 40 Grad Celsius einstelle. Dies müsse schnellstmöglich behoben werden, so Andreas Debus.

Als kurzfristige Maßnahmen, die im nächsten Jahr angegangen werden sollten, nannte Debus die Korrektur der Filter-Prüftafeln und Probeentnahmehähne, die Ergänzung der Sicherheitstechnik im Chlorgasraum, die Reparatur der Undichtigkeiten an der Warmwasserbereitung, die Deinstallation der Mischwasseranlage und Überarbeitung der Warmwasserbereitung sowie den Austausch der Duscharmaturen. Weitere mittelfristige Sanierungsmaßnahmen stünden für die Jahre 2020 bis 2022 an. Unter die Lupe genommen werden sollten zudem das Brandschutz- und Sicherheitskonzept. "Auch wenn zwei Millionen nach einem großen Investitionsbedarf aussehen, für einen Neubau dieser Art müsste man mit zehn Millionen plus X rechnen", so der Fachingenieur.