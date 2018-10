VfB Unzhurst gründet Karateabteilung

Marcus Deuchler freute sich über zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gönner, die ins Unzhurster Clubhaus gekommen waren. Die Versammlung hörte umfangreiche Tätigkeitsberichte der einzelnen Abteilungen. Unter anderem blickte Georg Hornung in seinem Sportbericht auf das sportlich erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte zurück. Passend zum 50. Jubiläum sicherten sich die Frauen die Meisterschaft in der Landesliga und damit den Aufstieg in die Verbandsliga. Die Senioren bestreiten ihr siebtes Bezirksligajahr hintereinander.

Neues von der Jugend vermeldete Frank Metzinger, gefolgt von Micha Schell für die Alten Herren und Reiner Heiland als Schiedsrichter. Die jeweiligen Abteilungsleiter schilderten die Höhepunkte aus den Abteilungen Radsport, Ski-und Wanderzunft und Frauengymnastik.

In seinem Kassenbericht blickte Marcus Deuchler auf ein positives Geschäftsjahr 2017 zurück. Die Rasensanierung wurde mit dem Brunnenbau inzwischen fertiggestellt, so dass in Kürze die Schlussabrechnung erfolgen kann. Die Prüfer Rosi Schmidt und Günther Reith bescheinigten ihm eine geordnete Kassenführung. Bürgermeister Jürgen Pfetzer überbrachte die Grüße der Gemeindeverwaltung und führte die Entlastung der Gesamtvorstandschaft herbei.

Die Wahlen erbrachten nur wenige Veränderungen. Bestätigt wurde der Vorstand in folgenden Positionen: Hermann Neuburger (Präsident), Georg Hornung (Vorsitzender Sport), Angela Metzinger (Vorsitzende Geschäftsführung), Annika Rest (Spielausschuss Frauen), Manfred Rettig (Spielausschuss Herren) und Egon Hornung (Pressewart). Nach der Verabschiedung von Walter Schmidt und Kim Föll wurden Rainer Heiland (Platzkassier) und Alina Deuchler (Schriftführerin) neu ins Amt gewählt. In der Jugendversammlung hatte Frank Metzinger die Jugendleitung an Rolf Meier übergeben. Stellvertreter ist Denis Schlömp. Jugendgeschäftsführer bleibt Rainer Heiland.

Von der Versammlung wurde der Antrag auf Gründung einer Abteilung Karate einstimmig angenommen. Christoph Keppler berichtete von einem gelungenen Start und den ersten Trainingsabenden mit vielen Kindern und Erwachsenen aus Unzhurst und Umgebung.

Präsident Hermann Neuburger freute sich, die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vornehmen zu dürfen. Nach individuellen Laudationen auf die anwesenden Personen aus dem Kreis der Geehrten überreichte er zahlreiche Urkunden und Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold. Seit zehn Jahren halten Michael Schmalzbauer, Marco Kübel, Florian Hodapp, Hubert Hirschbrich, Stephan Heiland und Manuel Friedmann dem Verein die Treue. Kim Föll, Vicky Beglioglu und Heiko Doninger blicken auf 15 Jahre Mitgliedschaft zurück. Treues Mitglied seit 25 Jahren ist Harald Becker. Einen Präsentkorb bekam Frank Metzinger für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft. Seit 40 Jahren gehören Thomas Huber, Karl-Heinz Huber, Bernhard Frank, Otmar Friedmann, Martin Friedmann und Helmut Burkart dem VfB an. Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Hermann Neuburger ein Präsent des Vorstands überreicht. Der Präsident ist seit 2014 VfB-Ehrenmitglied.