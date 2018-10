Mit Kind und Kegel den Engelsberg erklommen

Karlsruhe



KSC selbstbewusst gegen Cottbus Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC geht nach drei Siegen in Folge mit Selbstbewusstsein in das Drittliga-Heimspiel gegen Energie Cottbus. "Ein Heimsieg ist natürlich unser Wunsch", sagte Trainer Alois Schwartz (Foto: dpa). Die Chancen im Aufstiegsrennen sind wieder intakt. » Weitersagen (dpa) - Der Karlsruher SC geht nach drei Siegen in Folge mit Selbstbewusstsein in das Drittliga-Heimspiel gegen Energie Cottbus. "Ein Heimsieg ist natürlich unser Wunsch", sagte Trainer Alois Schwartz (Foto: dpa). Die Chancen im Aufstiegsrennen sind wieder intakt. » - Mehr