Grüner als mancher englische Rasen

Bühl - "Der Natur-nah-dran-Streifen an der Eisenbahnstraße hat den heißen Sommer überraschend gut überstanden und sieht grüner aus als mancher englische Rasen, der jetzt gelb und verdorrt ist", freut sich Beate Link vom Sachgebiet Umwelt und Außenanlagen. "Vor allem in den Bereichen Richtung Stadtgarten stehen die Blüten noch, und im Vorbeigehen habe ich eine Wanze und eine Biene beim Blütenbesuch beobachtet", zeigt sie sich zufrieden.

Anders als die Fläche an der Steinfeldstraße findet der schmale Streifen an der Eisenbahnstraße weniger Beachtung bei den vorbeieilenden Bürgern, was aber auch der Dominanz der dortigen Bauprojekte geschuldet sein könnte. Ein denkmalgeschütztes Haus, von dem Teile abgerissen werden, ist einfach spektakulärer als Schafgarbe, Echtes Leinkraut, Taubenkropf-Nelke, Luzerne oder Wegwarte, die nun zum zweiten Mal in diesem Jahr blühen.

"Die Biodiversität ist höher als bei der früheren Bepflanzung", betont Link. Vor allem die blaublühende Wegwarte scheint nahezu unverwüstlich zu sein; eine Pflanze, deren "überirdisches Blau ihrer Blüten in krassem Gegensatz zur Zähigkeit der übrigen Pflanze steht, die sich mit mächtiger Wurzel in die härtesten Böden gräbt, sich immer wieder platt fahren lässt und dennoch blüht", wie man es schon vor fast 30 Jahren im "Hausbuch der Natur" nachlesen konnte. Im Altertum wurde sie als Heilpflanze verwendet, als schweißtreibendes Mittel empfahl sie Paracelsus, und Kneipp pries sie als Mittel der Wahl bei allen Magen-Darm- und Lebererkrankungen.

Aus den gerösteten Wurzeln wurde bereits im 17. Jahrhundert Zichorienkaffee zubereitet, was von Friedrich dem Großen im 18. Jahrhundert in größerem Stile gefördert wurde. Es gab damals 19 Zichorien-Fabriken, die diesen "Preußischen Kaffee" erzeugten. Den meisten wird heute allerdings wohl am ehesten die moderne Zuchtform der Wegwarte als Chicoree bekannt sein.

Ein weiterer "blauer Fleck" in der Fläche ist die Luzerne, die die Trockenheit aufgrund ihrer tiefen Wurzeln ebenfalls unbeeindruckt überstanden hat. Luzerne wurde schon im Altertum als Pferdefutter angebaut und ist auch heute für die Landwirtschaft von hoher Bedeutung. Ein Besucher der blauen Blüten ist die Luzerne-Blattschneiderbiene, die in den USA schon im letzten Jahrhundert in den Luzerne-Feldern eingesetzt wurde, um dort die Bestäubung zu erhöhen. Die Taktik war erfolgreich, der Ertrag stieg dort von durchschnittlich 200 Kilogramm pro Hektar auf Spitzenwerte von 2200 Kilogramm pro Hektar.

"Für die Stadt war es wichtig, dass man mit solchen Blühflächen nicht nur etwas für die Zunahme der biologischen Vielfalt macht und sich der Aufwand dadurch nicht erhöht", erklärt Rainer Lay von der Stadtgärtnerei.

Das sei hier gelungen, denn auf lange Sicht müsse der Bauhof weniger pflegen, eine ein- bis zweimalige Mahd sei ausreichend.

Und bei einem Besuch dieser Fläche hat Link mit einer Bürgerin gesprochen, die diese Gestaltung des Randstreifens sehr kritisch gesehen, aber nun ihre Meinung geändert habe. Diese positive Resonanz sei erfreulich.

Ein weiterer Blühstreifen sei von der Stadt in Altschweier angelegt worden, der allerdings nicht zu den offiziellen Natur-nah-dran-Flächen gehöre, sondern eigenständig sei. Die Artenvielfalt an diesem Streifen ist höher als an der Eisenbahnstraße", zeigt sich Link erfreut, denn gerade hier habe es nicht nur Befürworter der Wildblumenfläche gegeben.

Es habe sich gezeigt, dass Wildblumenstreifen robuster und weniger pflegeintensiv seien. Auch dieser Streifen habe den heißen Sommer gut überstanden. "Nicht nur die Verantwortlichen der Stadt sind davon überzeugt, dass angesichts des Klimawandels und der Erderwärmung Wildblumenflächen die wassersparendere, pflegeleichtere und kostengünstigere Alternative sind", betont auch Susanne Panther, die Leiterin des Sachgebiets Umwelt und Außenanlagen.