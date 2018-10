Mobile Imbissbuden bieten "Genuss aus aller Welt"

Skopje

Schicksalsfrage für Europa Skopje (red) - Für Europa kann das Scheitern der Volksabstimmung in Mazedonien (Foto: AFP) über die Änderung des Staatsnamens noch schmerzhaft werden. Es geht um die Frage, was aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens wird. Das Land Mazedonien ist ein wichtiger Dominostein. » Weitersagen (red) - Für Europa kann das Scheitern der Volksabstimmung in Mazedonien (Foto: AFP) über die Änderung des Staatsnamens noch schmerzhaft werden. Es geht um die Frage, was aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens wird. Das Land Mazedonien ist ein wichtiger Dominostein. » - Mehr

Stuttgart

Viel Verkehr zum Wochenende erwartet Stuttgart (lsw) - Am kommenden Wochenende drohen auf Deutschlands Autobahnen wieder Staus. Laut dem ADAC wird es wegen der Herbstferien nochmals mehr Verkehr geben. Am Tag der Deutschen Einheit rechnet der ADAC lediglich mit stärkerem Ausflugsverkehr (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Am kommenden Wochenende drohen auf Deutschlands Autobahnen wieder Staus. Laut dem ADAC wird es wegen der Herbstferien nochmals mehr Verkehr geben. Am Tag der Deutschen Einheit rechnet der ADAC lediglich mit stärkerem Ausflugsverkehr (Symbolfoto: dpa). » - Mehr