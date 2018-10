Gemeinsame Vorfahren von Ludwig XIV. verfolgt

(win) - Wenn man sich mal so richtig klein fühlen will, dann ist der Montag auf dem Bühler Zwetschgenfest genau der richtige Tag. Es ist gute Tradition, dass an diesem Tag die "langen Kerls" der Bühler Volleyballer im Festzelt von Jürgen Kohler präsentiert werden (Foto: Margull). » - Mehr

New York