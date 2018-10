Zeichen später Anerkennung und Mahnmal gegen das Vergessen

Karlsruhe / Rostock

KSC verpasst Tabellenführung Karlsruhe/Rostock (dpa) - Der Karlsruher SC hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Badener unterlagen am Freitagabend beim FC Hansa Rostock vor 13.000 Zuschauern mit 0:1 (0:0) und bleiben nach der ersten Partie des elften Spieltags vorerst Zweiter (Foto: GES).

Gaggenau

Patrozinium im goldenen Rahmen Gaggenau (red) - Ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der jüngsten katholischen Pfarrei in Gaggenau steht in diesem Jahr das Patrozinium von St. Marien. Hauptzelebrant bei der Eucharistiefeier am Sonntag ist der Freiburger Weihbischof Dr. Michael Gerber (Foto: av/tom).

Baden-Baden / Rastatt / Stuttgart

Tag der offenen Moschee Baden-Baden/Rastatt/Stuttgart (lsw/red) - Heute wird nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, sondern seit 1997 auch der Tag der offenen Moschee begangen. Auch in Rastatt und Steinbach finden im Rahmen der Interkulturellen Wochen Feste statt (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Theaterfestival an der Oos Baden-Baden (sr) - Vom 24. Mai bis 2. Juni 2019 finden in Baden-Baden die Baden-Württembergischen Theatertage statt: Sie stehen unter dem Motto #draußen und wollen die ganze Stadt als Bühne bespielen, wie Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte (Foto: Schultes).