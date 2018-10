Längst zu einer festen Größe geworden

Freie Wähler seien "nicht an Vorgaben von oben gebunden und arbeiten für ihre Gemeinde", so die Weinheimer Stadträtin. Sie liebten ihre Freiheit und Unabhängigkeit und stellten den Menschen und seine Persönlichkeit in den Mittelpunkt. Die Sprecherin bezeichnete die Freien Wähler als "die älteste Bürgerinitiative im Land".

"Dank für allen Einsatz" kam auch von Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Er erinnerte an die Gründung des Stadtverbands im April 1988 im "Deutschen Kaiser" und an die vorausgegangenen Sondierungsgespräche. Die Freien Wähler seien eine feste Größe in der Stadt und den Ortsteilen. Er selbst als parteiunabhängiger OB sitzt für die Freien Wähler im Kreistag, die dort die zweitstärkste Fraktion sind. Auf allen kommunalen Ebenen sei man gut positioniert. Er erinnerte daran, dass die Unabhängigen bei den Kommunalwahlen 1989 und 1994 drei Mandate im Bühler Gemeinderat gewannen und 1999 fünf. Von 2004 bis 2014 saßen sechs Freie Wähler im Gemeinderat, seit 2014 sind es fünf.

Für das Festkomitee begrüßte Karin Feist, Ortschaftsrätin in Eisental, die Gäste. Sie erinnerte an das Gründungsjahr und verwies auf die Ausstellung des Werdegangs der Vereinigung in 30 Jahren, die liebevoll ausgearbeitet worden war. Wer 30 Jahre einen festen Platz auf der kommunalpolitischen Bühne habe, der verdiene Respekt und Anerkennung, sagte Daniel Fritz für die CDU-Fraktion im Gemeinderat. Oft habe man gemeinsam gute Lösungen entwickelt. Lutz Jäckel erinnerte für die FDP-Fraktion an die Gemeinsamkeiten. Von 1973 bis 1984 waren die Freien Wähler auf gemeinsamen Listen mit den Liberalen zu den Kommunalwahlen angetreten.

Um eine eigene Liste aufstellen zu können, dafür war die Gründung des Stadtverbands Voraussetzung. Daran erinnerte Wolfgang Regenold als Gründungsmitglied und langjähriger Mandatsträger und Ortsvorsteher von Vimbuch. Sich für die Freien Wähler zu engagieren, habe er nie bereut. Es sei jedoch bei vielen Themen schwierig gewesen, eine einheitliche Linie zu finden, die man nach außen vertreten konnte.

"Wir waren bereit, unsere eigene Meinung zu vertreten. Ich wünsche mir, dass sich noch viel mehr Frauen jeden Alters trauen, sich einzumischen und ihr Wissen einzubringen": So lautete der Appell von Gründungsmitglied Christa Vetter aus Altschweier. Eine Gemeinschaft ohne Parteizwang sei für sie die richtige Wahl gewesen, und sie habe ihr politisches Engagement als "bereichernde Ära" erlebt. Von Stephan Lorenz-Feurer auf die Kommunikation innerhalb der Fraktion in früheren Jahren angesprochen, sagte sie: "Das ging ganz gut ohne WhatsApp. Wir haben uns Zeit genommen für persönliche Gespräche und Treffen."

Ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem viele mit ihren Talenten mitmachen, das seien die Freien Wähler. So lobte der Vorsitzende Johannes Moosheimer seinen Verein. Vieles sei in 30 Jahren erreicht worden. Doch erstaunlicherweise seien bei der aktuellen Bürgerbefragung der Freien Wähler Probleme angesprochen worden, die man schon 1988 auf sein Wahlprogramm geschrieben habe. Dazu gehörten ein verbessertes Radwegenetz zwischen Bühl und seinen Stadtteilen und ein besseres Angebot im öffentlichen Personennahverkehr.

Nach der Verteilung von kleinen Geschenken an die Gründungsmitglieder und dem Anschneiden einer großen Geburtstagstorte wurde bei Speckweckle und Gebäck gefeiert. Man tauschte Erinnerungen aus und blickte in die Zukunft. "Sie sind auf dem besten Weg in eine erfolgreich Kommunalwahl", sagte Monika Fischer vom Landesverband voraus.