Ein "wütender Elch" röhrt auf der Speisekarte

Bühl (mig) - Genuss war das Wort dieses Wochenendes in Bühl. Beim Streetfood-Markt auf Markt- und Kirchplatz konnte man Essen und Trinken aus vielen Ländern der Welt genießen. In vielen Geschäften in der Innenstadt wurde genussvoll einen langen Bühler Samstag lang eingekauft. Und als Abschluss genoss man eine Lasershow. Bühl war in Aktion, ganz wie es sich die Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Bina, Michaela Kaiser, vorgestellt hatte. "Beim Streetfood ist für jeden etwas dabei, von deftig bis süß, für Fleischesser, Vegetarier und Veganer", sagte sie. Der Anschluss der fast 30 Stände an Wasser und Strom war nach dem Umbau des Platzes wesentlich einfacher als bei der Premiere im Vorjahr. Und die erst vor zwei Wochen aufgestellten neuen Sitzmöbel am Brunnen und an der Bühlot bereicherten das entspannte Ambiente rund um die Kirche. Am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag schon ab mittags strömte das Publikum ins Stadtzentrum. Der Verkehr musste draußen bleiben, die Poller an der Hauptstraße wurden zu Sitzgelegenheiten, die Mitte des Kreisverkehrs zur Bar mit Stehtischen. Sportliche Freunde bewusster Bewegung aus Eisental zeigten mitten auf der Straße Fitnessübungen. Doch die meisten Besucher waren mehr auf das Strapazieren ihr Kaumuskeln aus. "Pulled Lax Roaster" und Baumstriezel mit Frozen Joghurt fanden genauso Abnehmer wie Schaschlik, Maultaschen und Softeis. Aus Ungarn und Spanien, aus Frankfurt und Berlin, aus Stuttgart und Karlsruhe kamen die Anbieter, die die Kläger Event & Veranstaltungs GmbH aus Freudenstadt zusammengetrommelt hatte. Einige Anbieter aus der näheren Umgebung fanden sich auch. Warum einer der Stände "The angry moose", der wütende Elch, hieß, erklärte sich auf der Speisekarte: Da wurden Sandwiches mit Elchfleisch angeboten. Kürbis, frisch in dünne Spalten geschnitten, gebacken und mariniert, dazu ein dünnes Schnitzel mit knuspriger, welliger Panade und darüber frisch geriebener Trüffel - das alles gab es bei Heiko Triller aus Stutensee. Er fuhr nach einem ersten Platz bei der süddeutschen Vorentscheidung 2017 zum Finale des European Streetfood Awards in die Hauptstadt Berlin. Spitzenküche aus der Pappschachtel oder einfach gedrehte Kartoffelscheiben auf Holzstäbchen: Bis zu einer halben Stunde mussten die Hungrigen anstehen: "Das Publikum ist freundlich und wartet auch mal geduldig", sagte Torsten Kaufmann aus Glatten bei Freudenstadt. Der Bühler Streetfood-Markt sei angepasst an die Platzgröße von mittlerer Größe. Ganz große hätten bis zu 40 Stände. Doch die Mischung sei in Bühl vielseitig und attraktiv gewählt. Wer am Samstag bis 22.30 Uhr bei milden Temperaturen in der Innenstadt blieb - und es waren Tausende -, der kam auch in den Genuss eines farbenprächtigen Höhepunkts. Zum Abschluss zeigten Simon Ewert aus Ofterdingen und seine vier Mitarbeiter in der Eisenbahnstraße eine Lasershow. Als Vorgeschmack ließen sie bunte Ringe auf der Kirchenfassade tanzen und den Laser die Kirchenfenster in groben Linien nachzeichnen. Danach sorgten vier Projektoren und acht Wind- und Nebelmaschinen für ein Erlebnis aus Farben, Linien, Flächen und Musik. 25 Minuten und fünf Lieder von Vangelis "Conquest of Paradise" bis "Tage wie diese" von den Toten Hosen dauerte die Show und endete mit Applaus und einer Zugabe. Zufrieden war auch Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler. Seine Firmlinge sammelten allein am Samstag 170 alte Handys ein und klärten über Kinderarbeit in der sogenannten Dritten Welt auf. Viele hätten angekündigt, ihre ausgedienten Geräte auch noch ins Pfarrhaus bringen zu wollen. Bei strahlend blauem Himmel, der eigentlich für Samstag vorhergesagt war, ging es gestern kulinarisch "volles Rohr" weiter.

