Historischer Beitrag für gelebte Ökumene in Bühl Bühl (up) - Mehrere hundert Gläubige der evangelischen Johannesgemeinde haben am Samstagabend das 50-jährige Bestehen ihres Gotteshauses gefeiert. Ein "Abend mit Musik, Erinnerungen, Begegnungen" hatte die Pfarrgemeinde angekündigt und ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Der Posaunenchor unter der Leitung von Jürgen Fritz gestaltete mit dem Turmstück den stimmungsvollen Auftakt, bevor Pastor Götz Häuser die Gäste begrüßte, darunter auch den Imam des türkisch-islamischen Kulturvereins in Steinbach, Bünyamin Gicekler. Mit viel Applaus bedacht wurde der Singkreis der Gemeinde, der unter anderem das Stück "Create in me a new heart" zum Besten gab, bevor Pfarrer Götz Häuser seinen 91 Jahre alten Amtsvorgänger Fritz Jöcks und den 90-jährigen Architekten Dieter Quast interviewte. Jöcks hatte den Bau der Kirche im Jahr 1968 initiiert. "Damals hatten wir nur eine Kapelle im Pfarrgarten", erklärte er den Anwesenden, "wir brauchten aber ein größeres Gebäude", fuhr Jöcks fort. Quast habe er schon aus der Schule gekannt und gewusst, wie er baue. Das Wichtigste aber sei ihm gewesen, dass Quast sein Herz bei der Kirche habe. Dies sei ausschlaggebend gewesen, ihn mit dem Bau des Kirchengebäudes und eines Gemeindezentrums zu beauftragen, so Jöcks. "Ich erinnere mich an viele Gespräche, es war eine einschneidende Sache", sagte er. Als Gastgeschenk hatte er Götz Häuser ein Bleiglasfenster mit dem Porträt von Philipp Melanchton mitgebracht, das beim Abriss der alten Kirche "von einem katholischen Glaser" gerettet werden konnte. Architekt Quast betonte, dass man damals die Idee gehabt habe, mehr Raum für das Gemeindeleben zu schaffen und sowohl den Innenhof als auch den Kirchenraum zu vergrößern. "Der Glockenturm mit dem offenen Treppenhaus ist ein Ausrufezeichen", sagte Quast. "Das Gebäude ist toll. Schon die Kindergartenkinder wissen, wo die Kirche ist", zeigte sich in ihrem Grußwort die Vertreterin des Dekanats Rastatt und Baden-Baden, Margarete Eger, begeistert von dem Kirchengebäude, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft auch das Gemeindezentrum steht. Der katholische Pfarrer Wolf-Dieter Geißler betonte die gelebte Ökumene in Bühl. Die katholische und die evangelische Kirche bewohnten hier gemeinsam eine Doppelhaushälfte, stellte er bildhaft dar. Man habe ein gemeinsames Fundament und gemeinsame Außenwände, auch wenn unterschiedliche Einrichtungen und Vorstellungen vorherrschten. "Von diesem Haus geht viel Segen aus. Wir freuen uns, dass Ihr vor 50 Jahren eingezogen seid", so Geißler. Oberbürgermeister Hubert Schnurr betonte, seine Glückwünsche gingen an jedes einzelne Gemeindemitglied persönlich. Die Anfänge der protestantischen Gemeinde in Bühl gingen zurück bis ins Jahr 1850, die damals gerade mal zehn Mitglieder gezählt habe, blickte Schnurr zurück. Die erste Kirche sei im Jahr 1893 gebaut worden und der Umzug in den Neubau im Jahr 1968 "eine große Sache" gewesen. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied "Der Mond ist aufgegangen" lud Pastor Häuser die Anwesenden zu einem Sektempfang ins Gemeindezentrum: bei guten Gesprächen, Begegnungen, Erinnerungen und einem Ausblick in die Zukunft.

