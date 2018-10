Hoffen auf einen guten Umstieg

Bühl - Am Bühler Bahnhof in die Stadtbahn steigen und direkt in die Karlsruher Innenstadt fahren: Das wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 nicht mehr möglich sein. Dann bedient die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) nur noch den Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe und Baden-Baden. Aus Sicht von Jörg Zimmer, dem für den öffentlichen Nahverkehr zuständigen Stabstellenleiter der Stadt Bühl, entstehen den meisten Fahrgästen dadurch aber keine Nachteile - im Gegenteil. Hier eine Übersicht der wichtigsten Fragen:

Warum fahren die Stadtbahnen nicht mehr bis nach Bühl?

Die Gründe liegen im komplizierten europäischen Wettbewerbsrecht. Der Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) über den Betrieb des Karlsruher Stadtbahnnetzes endet im Jahr 2022. Beide Seiten haben das Ziel, den Betrieb darüber hinaus zu sichern - und zwar durch eine direkte Vergabe ohne Ausschreibungsverfahren. Um das zu ermöglichen, wird das Liniennetz aufgesplittet. Die AVG würde in der Region dann nur noch den Bereich zwischen Karlsruhe und Baden-Baden versorgen. Für den Betrieb des Netzes zwischen Achern und Karlsruhe soll mittels einer Ausschreibung ein neuer Anbieter gefunden werden, der dort moderne Regionalzüge einsetzt.

Welche Konsequenzen hat das für die Taktung des Zugverkehrs in Bühl?

Voraussichtlich wenig. Bislang fahren in Richtung Karlsruhe beziehungsweise Achern tagsüber in der Regel zwei Bahnen pro Stunde: zum einen die S7 der AVG, zum anderen ein Regionalexpress. Auch ab 2022 soll es bei zwei Verbindungen pro Stunde bleiben - dann mit einer weiteren Regionalbahn anstatt der S7.

Wäre die Karlsruher Innenstadt noch ohne Umstieg zu erreichen?

Nein, die direkte Fahrt in die Innenstadt ermöglichen nur die Stadtbahnen der AVG. Wer in Bühl die Regionalbahn nimmt, muss künftig also umsteigen. "Das ist aus meiner Sicht der einzige echte Nachteil des neuen Systems", sagt Jörg Zimmer, zuständiger Stabstellenleiter bei der Stadtverwaltung.

Müssen Fahrgäste aus Bühl mit dem Ziel Innenstadt Karlsruhe also künftig am Hauptbahnhof der Fächerstadt umsteigen?

Nicht zwangsläufig. Zimmers Wunschvorstellung wäre ein Umstieg ohne größere Wartezeit in Rastatt, idealerweise am Nachbargleis. "Die Regionalbahn aus Bühl fährt ein, wenig später folgt die Stadtbahn aus Baden-Baden", schildert Zimmer den Optimalfall. Ob dieser umsetzbar ist, sei derzeit aber noch nicht absehbar. Es gebe zwar erste Fahrplanentwürfe, doch bis 2022 könne sich noch viel ändern. Eventuell wäre auch ein Umstieg in Baden-Baden zu realisieren.

Hat das neue System auch Vorteile?

Aus Zimmers Sicht sogar mehrere. Die neuen Regionalbahnen seien komfortabler und vor allem schneller als die Stadtbahnen. Damit verkürze sich die Fahrzeit zwischen Bühl und Karlsruhe. "Ich sehe fast nur Vorteile", gibt er sich optimistisch.

Bietet diese Entwicklung Chancen für zusätzliche Haltepunkte?

Ja. Die Stadt Bühl hofft in diesem Zusammenhang auf den Bau des schon lange gewünschten Haltepunkts in Höhe des Schaeffler-Werks in den Bußmatten. Ob die Umsetzung der Pläne realistisch ist, soll unter anderem durch eine eisenbahnwissenschaftliche Untersuchung geklärt werden. Experten gehen dabei der Frage nach, ob die proppenvolle Rheintalstrecke genug Kapazitäten für weitere Haltpunkte bietet.

Hat die Havarie um den Rastatter Tunnel Auswirkungen auf die Pläne?

Ja. Die Fertigstellung des Tunnels verzögert sich voraussichtlich bis Ende 2024, das Nadelöhr bei Rastatt bleibt also länger bestehen als gedacht. Bevor der Tunnel in Betrieb geht, sind weitere Verbesserungen wie engere Zugtaktungen oder zusätzliche Haltepunkte kaum zu realisieren. Die Umstellung des Systems wird deshalb in zwei Stufen erfolgen. Die erste zündet bereits 2022, die zweite erst nach der Tunnelfreigabe.

Inwieweit kann Bühl seine Wünsche bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und dem Land einbringen?

Die Gespräche führt federführend der Landkreis Rastatt. Zimmer lobt aber ausdrücklich den engen Kontakt, den die Kreisverwaltung in dieser Sache mit den betroffenen Kommunen pflegt. Sein Eindruck: "Der Landkreis bemüht sich, die Qualität auf der Schiene zu sichern."

Welche Herausforderungen kommen im Zuge der Systemumstellung noch auf die Stadt Bühl zu?

Eine Herausforderung wird die Anpassung der Busfahrpläne auf den künftigen Schienenverkehr. "Es könnte sein, dass deshalb auch das komplette Bussystem geändert werden muss", erklärt Zimmer. Hinzu kommt, dass die Konzession über den Betrieb der Bühler Citylinie ebenfalls ausläuft und der Gemeinderat diese zum Ende des Jahres 2020 neu vergeben muss.