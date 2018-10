Ein großer Genuss für alle Beteiligten

Bühl

Streetfood-Markt lockt Tausende an Bühl (mig) - Genuss war das Wort dieses Wochenendes in Bühl. Beim Streetfood-Markt auf Markt- und Kirchplatz konnte man Essen und Trinken aus vielen Ländern der Welt genießen. In vielen Geschäften wurde genussvoll einen langen Bühler Samstag lang eingekauft(Foto: Gabriel). » Weitersagen (mig) - Genuss war das Wort dieses Wochenendes in Bühl. Beim Streetfood-Markt auf Markt- und Kirchplatz konnte man Essen und Trinken aus vielen Ländern der Welt genießen. In vielen Geschäften wurde genussvoll einen langen Bühler Samstag lang eingekauft(Foto: Gabriel). » - Mehr

Ötigheim

Künstler in der "Ötigart" Ötigheim (manu) - "Zu zeigen, was man kann, was man neu geschaffen hat und damit den Betrachter zu begeistern", war für Bürgermeister Frank Kiefer im Geschwister-Scholl-Haus die Quintessenz der Vernissage zur Jahresausstellung "Ötigart" des Ötigheimer Künstlerkreises (Foto: manu). » Weitersagen (manu) - "Zu zeigen, was man kann, was man neu geschaffen hat und damit den Betrachter zu begeistern", war für Bürgermeister Frank Kiefer im Geschwister-Scholl-Haus die Quintessenz der Vernissage zur Jahresausstellung "Ötigart" des Ötigheimer Künstlerkreises (Foto: manu). » - Mehr