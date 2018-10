Pfarrer Fuchs: "Säule der Dorfgemeinschaft" Bühl (hes) - Dankbarkeit und Freude über vieles, das gemeinsam gestaltet, geschaffen und gemeistert wurde, prägten am Erntedanksonntag die Feierlichkeiten aus Anlass des Jubiläums 100 Jahre Frauengemeinschaft Moos (kfd). Die Feier, im festlichen Einklang mit dem Patrozinium zu Ehren von St. Dionys, wurde gestaltet unter dem kfd-Leitgedanken "Leidenschaftlich leben und glauben". Dank Agnes Riedinger erstrahlte die Barockkirche in herbstlichem Blumenschmuck. Die hervorragende Akustik zeigte sich bei der Interpretation des Ordinariums zur "Messa alla settecento" von Wolfram Menschick und beim Psalm 148 unter der Gesamtleitung von Hans Jürgen Isele (Karlsruhe). Die Ausgestaltung der Festmesse wurde so zum musikalischen Kunstgenuss. Hochmotiviert sagen sich die Sopranistin Miriam Kurrle (Staatsoper Karlsruhe) und die Altistin Babett Dörste zusammen mit dem Frauenprojektchor der Seelsorgeeinheit Vimbuch, einfühlsam begleitet von Organist Karl Kaiser (Karlsruhe) und einem Streicher-Duo, in die Herzen der Zuhörer. Das beispielhafte, ehrenamtliche Engagement der Frauengemeinschaft über 100 Jahre, würdigte Pfarrer Thomas Fuchs. Er bezeichnete die "Jubilarin" in bewegenden Dankesworten als "Säule der Dorfgemeinschaft" und betonte: "Mit Ihrem Tun schaffen Sie Räume der Gotteserfahrung." In Jahrtausendschritten bis hin zum Wirken selbstbewusster Frauengemeinschaften unserer Zeit, spannte die Geistliche Leiterin des Dekanats Baden-Baden, Elisabeth Sester, den Bogen ihrer Festansprache und hielt ein flammendes Credo auf das "Zusammenleben, wie es von Gott im Anfang gedacht war, in persönlicher Freundschaft und Beziehung zu Jesus Christus." Die kfd-Vorsitzende des Dekanats Baden-Baden, Ursula Rözel (Hügelsheim), sagte in ihrer Laudatio. "Um einen Weg miteinander zu gehen, brauchen wir ein Ziel. Wir müssen aufbrechen, vielleicht mit verschiedenen Gaben und Motivationen. Viele Frauen sind in unserer Zeit mit euch auf dem Weg." Allerdings: "Glaubwürdig, anerkannt und auf Augenhöhe im Schoße unserer katholischen Kirche mitzuarbeiten an der Seite des Priesters, darauf warten wir noch heute." Pfarrer Fuchs sei in dieser Hinsicht eine positive Ausnahme, so Rözel. In den Worten der Ehrenvorsitzenden, Altstadträtin Renate Höß, wurde die wechselvolle Geschichte vom christlichem Mütterverein zur kfd nochmals präsent. Sodann wurden geehrt: Helga Brand, Blanka Ehinger, Anna Friedmann, Rita Friedmann, Maria Friedmann, Christa Friedmann, Maria Götz, Anna Haungs, Christa Ibach, Helga Knebel, Maria König, Wilhelmine Küstner, Lydia Leppert, Margarete Lorenz, Maria Metzinger, Theresia Metzinger, Helga Metzinger, Waltraut Morgenthaler, Margarete Spitzmesser, Brigitte Streibich, Rita Trapp und Irma Winter. Den Dank an alle Mitwirkenden übermittelte Schriftführerin Renate Anselm. Ein reger Gedankenaustausch prägte den anschließenden Stehempfang. Musikalische Reverenz erwies die Trachtenkapelle unter dem Dirigat von Paul Hoffmann.

