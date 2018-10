Mit neuer Chorleiterin zurück zu den Wurzeln Lichtenau (red) - Die Singgemeinschaft Scherzheim hat eine neue Chorleiterin. Anfang September übernahm Almut Grißtede die Nachfolge von Olaf Fütterer, der die Singgemeinschaft zwei Jahre lang führte und laut einer Mitteilung des Vereins zu "herausragenden Konzerten motiviert" hatte. Mit seiner neuen Leiterin wolle der Chor zu seinen Wurzeln zurückkehren und an seine traditionellen Weihnachts- und Jahreskonzerte anknüpfen. Das schließe neue Wege nicht aus, wie zum Beispiel Flashmobs, Stimmbildung und eigene Untergruppen. Die Solisten möchte Grißtede möglichst aus dem Chor heraus entwickeln. In Eberbach geboren, saß Almut Grißtede schon mit acht Jahren am Klavier. Ein Pädagogik-Studium zeigte ihr, dass der Lehrerberuf zwar schön, der Beruf des Dirigenten für sie aber erfüllender ist. "Diese Freude an ihrem Beruf überträgt sich in kürzester Zeit auf ihre Chöre", schreibt die Singgemeinschaft. Acht Chöre betreut Grißtede in der Region - und das war auch der Grund, warum sie ihren Wohnsitz 2017 von Elchesheim-Illingen nach Lichtenau verlegt hat. Durch diese vielfältige Tätigkeit hat sie einen guten Überblick über die oft schwierige Situation der Dorfchöre. "Es sind drei strukturelle Probleme, die teilweise in den Vereinen selber liegen. Die Überalterung ist eines davon, die das zweite Problem einschließt, die fehlende Jugendarbeit. Und das dritte Problem liegt in den geänderten Lebensweisen, die sich gegen das Vereinswesen entwickelt haben", schildert sie ihre Erfahrungen. Das mache die Mitgliedschaft oftmals unattraktiv. Sie selbst wolle das Problem des fehlenden musikalischen Nachwuchses lösen, indem sie bei den Vereinen, die noch eine Zukunft haben, versuche, Kinder- und Jugendgruppen zu etablieren. "Das ist langwierig, schwer und kostenintensiv, aber nur so kann ein Verein auch in zehn Jahren noch existieren", meint sie. In zwei ihrer Vereine würden gerade solche Pläne entwickelt. Sie glaube, dass der Chorgesang die Krise der Gesangvereine überstehe - aber die Vereine vielleicht nicht. "Wer an den engen Ortsgrenzen und an veralteten Gesangsvereinskonzepten hängenbleibt, wird zugrunde gehen", prognostiziert sie. Wer andere Wege zumindest mal versuche, habe eine Chance. Zukünftig würden sich die Chöre überregional thematisch zusammenfinden. "In Scherzheim hat man dies schon festgestellt und so manche Schritte zur Öffnung des Vereins gemacht", lobt sie die Singgemeinschaft. Singen sei ein tolles Hobby. Man brauche kein Instrument, kein Sportgerät, nur die eigene Stimme. Singen im Chor habe viele positive Einflüsse auf die Gesundheit, und man könne es von klein an bis ins hohe Alter pflegen. Außerdem sei der Chor eine wunderbare Gemeinschaft. "Wer also neu in den Ort zieht, kann am schnellsten über den Gesangverein Leute und die Ortsgepflogenheiten kennenlernen", rührt sie die Werbetrommel. Die Herzen der Singgemeinschaft hat sie jedenfalls im Sturm erobert. Derzeit bereitet sie die Sängerinnen und Sänger auf ihr Weihnachtskonzert am 2. Dezember vor, wie immer in der Weinbrenner-Kirche. Wer bei der Singgemeinschaft einmal unverbindlich hereinschnuppern möchte, kann sich auf der Vereinshomepage informieren oder jederzeit bei einer Probe vorbeischauen: immer dienstags, 18.45 Uhr im ersten Stock des früheren Schul- und Rathauses in der Kirchstraße 2 in Scherzheim. www.singgemeinschaft-scherzheim.de

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben