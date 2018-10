Ein Jahrzehnt im Oberhaus

Gaggenau

Die "Hundebuche" darf bleiben Gaggenau - Der Deutsche und sein Wald - nicht erst seit Eichendorff ein gefühlsbeseeltes Verhältnis. Wenn die unmittelbare Nachbarschaft gleich hinterm Gartenzaun dazukommt, ist Vorsicht angesagt bei den Forstleuten. Ab Mitte Oktober werden in Gaggenau Bäume gefällt (Foto: Senger).

Karlsruhe

Investitionen gefordert Karlsruhe (win) - Auch nach einem Jahrzehnt als Baustellenstadt scheint der Karlsruher Gemeinderat sich nicht ausruhen zu wollen. In den Haushaltsreden der Fraktionen wurden mehrfach neue Projekte und Investitionen gefordert. Neue Schulden will man aber vermeiden (Foto: Av/Kasig).

Baden-Baden

Fachbereichsleiter verabschiedet sich Baden-Baden (hez) - Ein Arbeitsleben lang war Rudolf Schübert in der Baden-Badener Kommunalverwaltung tätig, zuletzt hatte er als Leiter des zentralen Fachbereichs Planen und Bauen auch mit vielen Großprojekten zu tun. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand (Foto: Zorn).

Gernsbach

Rekord-Besuche in den Freibädern Gernsbach (ham) - Solch einen Andrang hat es im vergangenen Jahrzehnt nie gegeben: Die vier Freibäder in Gernsbach zählten in der gestern im Igelbachbad (Foto: pr) endenden Saison mehr als 72 000 Besucher. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies gar ein Plus von 70 Prozent.