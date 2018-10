Gemeinsames Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs Bühl (red) - Eine Schulklasse des Windeck-Gymnasiums weilte zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Jokerst am Wochenende zur Teilnahme an einer Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs in Bühls französischer Partnerstadt Villefranche sur Sâone. Die Zeremonie war verbunden mit dem Gedenken an die französischen und deutschen Kampfflieger, die erstmals im Ersten Weltkrieg als "Soldaten des Himmels" eingesetzt wurden. Im Nachbarland genießen nicht nur die französischen, sondern auch die deutschen Kampfflieger, in Frankreich "As" genannt, ein hohes Ansehen, schreibt die Stadtverwaltung. An der Zeremonie nahmen auch eine Einheit des in der Nähe von Villefranche stationierten Luftwaffenzentrums Lyon-Mont Verdun und dessen Befehlshaber Colonel Arnaud Bourguignon teil. Sie fand in einem kleinen Garten direkt neben dem Rathaus statt, der nach dem in Villefranche geborenen Kampfflieger Jean Sauvage benannt ist. Dort legten der Bürgermeister von Villefranche, Thomas Ravier, und Wolfgang Jokerst einen Kranz nieder. Zuvor hatten Schüler des Lycée Claude Bernard und des Windeck-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Heike Busch Texte über Jean Sauvage und den deutschen Kampfflieger Manfred von Richthofen gelesen. Sie spannten dabei den Bogen von den Kriegshandlungen des Ersten Weltkriegs bis zur Gegenwart - 100 Jahre Zeitgeschichte, in denen sich Frankreich und Deutschland von Erzfeinden zu engen Partnern und Verbündeten entwickelten. Ravier betonte, dass das deutsch-französische Verhältnis weit über eine friedliche Koexistenz hinausgehe. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zeichneten sich die Beziehungen vielmehr durch echte Partnerschaft und Freundschaft aus. Jokerst strich noch einmal die über 30-jährige Freundschaft zwischen Bühl und Villefranche heraus und hob hervor, dass das Engagement auch von jungen Menschen in dieser Städtepartnerschaft berechtigte Hoffnung gebe, dass sich Freundschaft und Partnerschaft weiterhin auch im Sinne der Völkerverständigung gut entwickeln werden.

