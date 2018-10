Städtebauliche Aufwertung im Blick

1967 hatte Adolf Schühle in dem Gebäude, das sein Elternhaus war, eine Gaststätte mit dem Namen Café Parkstuben eingerichtet. Damals befand sich anstelle des Seniorenzentrums noch eine kleine Parkanlage. Daraus erklärt sich die Namensgebung.

Nachdem Schühle nur kurze Zeit selbst als Wirt tätig war, verpachtete er das Anwesen als Gastronomiebetrieb. Unzählige Pächterwechsel gab es in den vergangenen Jahrzehnten. Die derzeitige Gewerbegenehmigung für die Schank- und Speisewirtschaft Gasthaus Parkstuben hat Kamilla Kucova. Gemeinsam mit Harald Litterst steht sie im Pachtverhältnis, in das die Gemeinde als neue Eigentümerin eingetreten ist.

"Wir hatten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen keine andere Wahl als in das bestehende Pachtverhältnis einzutreten", so Kämmerin Bettina Kist. Der Pachtvertrag laufe bis 31. Mai 2020. Man wolle den Pachtvertrag beenden. Daher müsse bald die Kündigung erfolgen.

Der Erwerb diene der Sicherung der längerfristigen städtebaulichen Entwicklung im Untertal, so Kist. Das Gebäude liege im Untersuchungsbereich einer aktuellen städtebaulichen Rahmenplanung für den Kernbereich Untertal. Allgemeines Ziel dieser Untersuchung für das insgesamt circa acht Hektar große Planungsgebiet sei die funktionale und städtebauliche Aufwertung des Kernbereichs dieses Ortsteils, verweist Kist auf erste Einschätzungen des mit der städtebaulichen Untersuchung beauftragten Büros.

Zu den wichtigsten Teilbereichen der angestrebten städtebaulichen Aufwertung würden die Flächen zwischen Schulareal und Liehenbachstraße am östlichen Rand des historischen Innerorts zählen. Die Areale an der Liehenbachstraße eigneten sich in besonderem Maße für neues zentralörtliches Wohnen. Ein erstes Konzept für ein mögliches neues ganzheitliches Wohnquartier sei wichtiger Bestandteil der aktuellen städtebaulichen Untersuchung.

Kist macht darauf aufmerksam, dass die Gemeinde bereits das nebenan liegende Grundstück Liehenbachstraße 5 (Brommergelände) besitzt. Das Haus mit zwei Wohnungen ist seit Jahren vermietet. Durch den Erwerb des ehemaligen Café Parkstuben erhöhten sich die Chancen, eine Gesamtkonzeption für innerörtliches Wohnen an diesem Standort weiter zu verfolgen.

Die Kämmerin verweist darauf, dass sich auch die Franziska-Höll-Schule und der Kindergarten in unmittelbarer Nähe befinden.