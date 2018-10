Mit 2,6 Promille auf der Anklagebank

(red) - Ein Autofahrer bewies am Samstag kein gutes Händchen, als er sein Auto zum Ausladen von Ware abstellte. Er parkte ausgerechnet die Einfahrt des Autobahnpolizeireviers in Karlsruhe zu. Das hatte weitere Folgen, denn der Mann war auch noch betrunken (Symbolfoto: dpa). » - Mehr



Topf vergessen: Feuerwehreinsatz Baden-Baden (red) - Eine Bewohnerin eines Seniorenstifts in Baden-Baden hat sich am Sonntag ein Essen zubereiten wollen. Allerdings vergaß sie den Topf auf dem Herd. Das Essen ging in Rauch auf, der Brandmelder schlug an - und die Feuerwehr kam (Symbolfoto: dpa).