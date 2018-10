Ein Ort der Trauer und des Trostes

Bühl

Anbauten der "alten Post" entfernt Bühl (gero) - Das ehemalige Gasthaus "Alte Post" in der Eisenbahnstraße 34 ist seit gestern Geschichte. Acht Tage nach dem Abbau des Zwetschgenfestzelts und des Vergnügungsparks hat sich ein Abbruchbagger den späteren Anbauten an der Nordwestseite angenommen (Foto: gero).

Luzern

Lucerne Festival geht ins Freie Luzern (red) - Der Saal im Kultur- und Kongresszentrum Luzern gilt als akustisches Meisterwerk, und dennoch sucht das Lucerne Festival in diesem Sommer den Weg nach draußen, will mehr in die Stadt und dort ein zusätzliches Publikum für sein anspruchsvolles Programm finden (Foto: dpa).

Karlsruhe

Elefantenkuh Lina gestorben Karlsruhe (red) - Trauer im Karlsruher Zoo: Die Elefantenkuh Lina ist überraschend gestorben. Tierpfleger fanden sie am Montagmorgen in einem Wasserbecken der Außenanlage. Lina, die viele Jahre in Osteuropa im Zirkus auftrat, wurde 46 Jahre alt (Foto: Zoo Karlsruhe).

Bühl

Trauer um tote Tiere Bühl (red) - Das Massaker, das bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 12. August unter den Tieren einer kleinen Stallung mit Wohnwagen nahe Kappelwindeck anrichteten, rief jetzt ein Kamerateam auf den Plan. Das SWR-Fernsehen kündigt für heute Abend einen Beitrag dazu an (Foto: bema).