Aus Bierlaune heraus entstanden Lauf (mg) - In Lauf ist man gespannt: Wie schmeckt das Bier, das seit Kurzem im Keller der ehemaligen Gaststätte Glashütte gebraut wird? Zum Leonhardusritt am 4. November will Brauer Thomas Bäuerle die Biere seiner Brauwerkstatt vorstellen. Sie tragen den Namen "Spitzbuckel" - benannt nach der Quelle, die das ehemalige Gasthaus versorgt. Weiches Quellwasser, ein Keller mit bogenförmigen Toren und die langjährige Freundschaft der Familie Bäuerle mit den Eigentümern des geschlossenen Gasthauses machten den Weg frei. Thomas Bäuerle konnte aus seinem Hobby ein kleines Gewerbe machen. "Aus einer Bierlaune nach einer Brauereiführung heraus habe ich mein erstes Bier gebraut. Das war vor acht Jahren", erzählt der Diplom-Betriebswirt, der lange für eine Bühler Firma tätig war und heute als Berater selbstständig ist. 2016 absolvierte Bäuerle zusammen mit seiner Frau Helga einen Lehrgang und beide legten Prüfungen zum "Diplom-Biersommelier" ab. Ihr Mann habe sie mit seiner Leidenschaft angesteckt, sagt Helga Bäuerle. Die gelernte Industriekauffrau und praktizierende Heilpraktikerin ist eigentlich Weinliebhaberin und hatte sich zuvor schon zum Weinguide ausbilden lassen. Im Frühsommer 2017 beantragte Bäuerle die Einrichtung einer Brauerei im Ortsteil Glashütte, im November kam die Genehmigung. Dann mussten erst einmal zahlreiche Handwerker ran, um die Kellerräume optimal auszustatten: neue Wasser- und Abwasserleitungen, neue Elektrik, Gasanschluss und Gastank, Fliesen für den Boden, eine abgehängte Decke und Farbe für die Wände. Dann investierte der Brauer in Sudkessel, Läuterbottich und Gärbottich, in Kühlzellen und alles weitere Zubehör. Seit diesem Sommer wird gebraut. Pro Sud entstehen 450 Liter Bier, die zunächst im offenen Gärbottich Alkohol entwickeln und ihre zweite Gärung in der Flasche vollziehen. Laufer Märzen, Laufer Imperial Pils, Laufer Sommerweizen und Laufer dunkles Festbier liegen zum Reifen in den Flaschen. Für die Gestaltung der Etiketten und andere Marketingmaßnahmen zeichnen die Kinder des Ehepaars, Johannes und Anna, verantwortlich. Abgefüllt wird in 0,33-Liter-Mehrwegflaschen aus robustem dunkelbraunen Glas. Das handgemachte Bier sei zum Genießen gedacht, betont Bäuerle. Den Hopfen beziehe er von einem Großhändler in Bayern: hauptsächlich Tettnanger und Hallertauer Hopfen, aber auch mal eine besondere Züchtung aus den USA, aus der ein exotisches Spezialbier werden soll. Ein besonderes Bier entsteht derzeit aus einigen Hopfenpflanzen, die am Stausee Glashütte gewachsen sind. Ober- und untergärige Bierhefe kommen von Brauereien aus der Region, die Brau-Gerste wächst im Rheintal. Probieren und kaufen kann man das Bier der Laufer Hausbrauerei ab November am Brauort und beim örtlichen Getränkehändler.

