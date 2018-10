Als Adenauer auf der Bühlerhöhe residierte Von Udo Barth Bühl - Bei diesem höchst spannenden und unterhaltsamen Vortrag sind die Ahs und Ohs förmlich den Besuchern ins Gesicht geschrieben. Auf Einladung des Vereins Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße war Roland Seiter im Haus Alban Stolz zu Gast, um mit alten, manchmal uralten Fotos und digitalisierten Ansichtskarten aus den Jahren zwischen 1890 und 1965 die Historie der ältesten und auch bekanntesten Touristikstraße Deutschlands auferstehen zu lassen. Hansjörg Willig, der Vorsitzende des umtriebigen Vereins, gab dabei auch allerlei Anekdoten über die Höhenmetropolen wie etwa Herrenwies zum Besten. Da kennt er sich aus, war schließlich Messdiener zu Zeiten, als der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer die Bühlerhöhe zu seiner Sommerfrische erkoren hatte. Ja, die Höhenhotels - es ist eine zuweilen traurige Geschichte, die uns da präsentiert wird und melancholisch stimmt. Von den Touristenmassen, die zu Zeiten des "Alten von der Rhön" und schon früher zum Sonnenbaden, Waldlufteinsaugen und Skifahren mit PS-schwachen Bussen via Bühl oder Baden-Baden in den Schwarzwald gekarrt wurden, ist nicht mehr viel übrig geblieben und heute nur noch eine schwache Ahnung zu erspüren. Die 60 Kilometer lange Strecke von der Kurstadt bis Freudenstadt war zunächst ein schlichter Holzabfuhrweg. 1928 ging es dann von Baden-Baden aus richtig los. Fertiggestellt wurde die heutige B500 aber erst in den Nachkriegsjahren. Roland Seiter taucht in seiner zweistündigen Schau aber auch gerne mal von der Hauptroute ab, nach Bühlertal beispielsweise, mit den Gertelbachwasserfällen, die vor Jahrzehnten für den Besucher noch wirklich Abenteuer pur darstellten. Erstaunlich auch, welche Schneemassen damals vor dem Klimawandel noch die Bretterfreunde und Schlittenjünger zu begeistern wussten. Richtige Berge von weißen Träumen türmen sich da links und rechts der Hochstraße auf. Geschmolzen ist zwischenzeitlich nicht nur die weiße Pracht, sondern auch die Größe der einstigen Unterkünfte. Das Schlosshotel der Bühlerhöhe steht zwar noch in voller Größe, ob es aber jemals wieder die Schönen und Reichen anziehen wird, steht in den Sternen. Zurückgreifen konnte Seiter auch auf das historische Filmmaterial des Bühlertälers Karl Roth, welches nicht nur beim dargestellten Schneeschuhlaufen Schmunzeln verursacht. Mitte der 1960er Jahre war der Hüftschwung der Region am Untergehen. Als Mahnmal der Geschichte mag vielleicht noch das Gerippe des Kurhauses Hundseck dienen. Wobei Roland Seiter zumindest in anderer Hinsicht recht zuversichtlich wirkt. Mit der Einrichtung des Nationalparks sei schließlich auch ein gutes Stück Zukunft gesichert. Auch könnte das Projekt Breitenbrunnen als Anima-Tierwelt wieder recht anziehend wirken. Auf andere Weise anziehend fanden Zeitgenossen die von Adenauer gestiftete Madonna der Kapelle Maria Frieden auf der Bühlerhöhe. Hansjörg Willig merkt listig an, dass sie auf einem Hamburger Schwarzmarkt zum Vorschein kam und heute wieder da steht, wo sie hingehört. Nicht mehr ganz zeitgemäß ist das Mallorca des einstigen Bühlers - der Verfasser dieser Zeilen kann sich noch gut daran erinnern, dass der Sandsee in seiner Kindheit nie richtig Badetemperatur erreichte. Somit steht seiner heutigen Bestimmung als Futter für die Schneekanonen am Mehliskopf nichts im Wege.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Lkw kracht gegen Mauer Baden-Baden (red) - Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag bei seiner Fahrt auf der Hochstraße gegen eine Mauer gestoßen, dabei beschädigte er auch verschiedene Sträucher. Nach einem kurzen Stopp fuhr der Mann weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag bei seiner Fahrt auf der Hochstraße gegen eine Mauer gestoßen, dabei beschädigte er auch verschiedene Sträucher. Nach einem kurzen Stopp fuhr der Mann weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern (Symbolfoto: red). » - Mehr