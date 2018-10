Familienbetrieb stellt Weichen für die Zukunft

Der Hotelier ließ keinen Zweifel daran, dass die Erweiterung um 16 auf künftig 50 Zimmer für den Betrieb notwendig ist: "Wir mussten das machen." Trotzdem war die Umsetzung alles andere als eine leichte Geburt. Schon 2013 hatten die Planungen mit Architekt Volker Leppert begonnen. Der Spatenstich für den Neubau, in den das Nachbaranwesen mit der einstigen Volksbank-Filiale integriert wird, erfolgte aber erst Anfang September vergangenen Jahres. Umso mehr freute sich Kohler gemeinsam mit seiner Familie nun über die Fertigstellung des Rohbaus: "Es ist ein Prachtstück."

Zuvor hatte Alfred Krampfert vom gleichnamigen Generalunternehmen vom Balkon aus den Gästen den Richtspruch zugerufen: "Glück und Segen diesem Haus!" Anschließend ließ er das zuvor geleerte Weinglas auf dem Boden zerschellen. Bis Krampfert selbst wieder hinabgestiegen war, dauerte es eine kurze Weile. Immerhin erstreckt sich der Neubau über zwei Voll- und zwei Dachgeschosse. Die neuen Zimmer sind zwischen 30 und 60 Quadratmeter groß. Außerdem entstehen eine Rezeption und eine Hotelbar. Im Erdgeschoss wird der neue Wellnessbereich untergebracht. Dieser ist laut Kohler ein ganz wichtiger Baustein des künftigen "Engel". Die Nachfrage nach einer Sauna sei bei den Gästen immens.

Der Eröffnungstermin ist mittlerweile ein wenig nach hinten gerutscht. Beim Spatenstich war noch Januar 2019 das Ziel, inzwischen geht Kohler von Mitte des kommenden Jahres aus. Die Eröffnung wird sich dann in eine ganze Reihe von großen Anlässen zum Feiern einreihen. 2019 begeht der "Engel" sein 50-jähriges Bestehen. Für Jürgen Kohler steht außerdem ein Doppeljubiläum an: 30 Jahre Festwirt des Zwetschgenfests und 30 Jahre Bürgerhaus-Gastronom. Und schließlich wird auch noch sein Vater Walter Kohler 85.

Dieser hatte mit seiner Ehefrau Rosemarie das Gasthaus "Waldeck" in Bühlertal betrieben, bevor beide in Vimbuch den "Engel" übernahmen. Wie Jürgen Kohler beim Richtfest verriet, habe ihm sein Vater von dem Großprojekt abgeraten: "Lass' es und geh' in Rente", seien seine Worte gewesen. Doch daran denken er und seine Ehefrau nicht. Alexandra Kohler frohlockte: "Wir leben und erleben unseren Traum. Und wir werden mit Herzlichkeit und Gastlichkeit weitermachen."