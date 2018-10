Mit Schaufel und Pinsel auf der Moosland-Insel Ottersweier (red) - "Gemeindeverwaltung geschlossen. Wir bitten um Verständnis." Mit einer Anzeige wurden die Ottersweierer Bürger darauf aufmerksam gemacht, dass einen Tag lang im Rathaus und beim Bauhof niemand erreichbar war. 36 Mitarbeiter der Gemeinde waren stattdessen den ganzen Tag in der Mooslandschule, um zu streichen, zu schaufeln und 120 Meter Zaun zu erneuern. Der soziale Aktionstag begann und endete mit Liedern der Schüler und ihren Lehrern. Beim Zaunbau entlang der Europastraße kam es zu einem nicht ganz ernsten Wettstreit zwischen Bürgermeister Jürgen Pfetzer und Michael Reinbold, dem Geschäftsführer der Ottersweierer Firma "Baustoff + Metall". Dieser war mit zwölf seiner Mitarbeiter vor Ort und wollte mehr Zaun bauen als das Team der Verwaltung. Am Ende waren beide zufrieden, heißt es in einer Mitteilung der Lebenshilfe. Ortsbaumeister Christian Chromy hatte erfolgreich gegen einen tief einbetonierten alten Pfosten gekämpft und letztlich ein neues Tor gesetzt. Fachlich begleitet wurden die fast 30 freiwilligen Zaunbauer von Garten- und Landschaftsbauer Franz Rettig und seinen Mitarbeitern. Tonnenweise wurde im Außengelände des Schulkindergartens der Mooslandschule frischer Sand um ein neues Klettergerüst verteilt. Das machte dem Leiter des Bauamts und des Bauhofs, Werner Doll, großen Spaß. Er schaufelte zusammen mit Lebenshilfe-Geschäftsführer Harald Unser und Moosland-Schülern und ihrem Lehrer von der Berufsschulstufe. Sie waren auch beim Streichen der Außenwand der Grundstufe der Mooslandschule mit dabei. Fünf Arbeitsgruppen hatten die Organisatoren gebildet. Die einen waren in Klassenzimmern am Werk, die anderen in der Aula und einige stiegen auf Leitern, um die Unterseite des Dachüberstands am Badgebäude zu streichen. Größte Herausforderung war das große Terrassendach, dessen Holzkonstruktion von unten mit Hilfe von Gerüsten frische Farbe bekam. Die Firmen Lothar Falk und Erhard Dietrich von "Gefatex" stellten Gerüste, Leitern, Eimer und Pinsel bereit. Für die fachliche Begleitung sorgten ehrenamtlich der ehemalige Hausmeister der Schule, Richard Zeller, und Jure Vuksic vom Bauhof der Gemeinde. Hubert Frotscher und Manfred Bruder, beide Hausservice-Verantwortliche der Mooslandschule, packten ebenfalls fleißig mit an. Gleichzeitig waren sie Ansprechpartner für alles, was auch immer besorgt werden musste, wie Besen, Lappen, Müllsäcke. In den Pausen verteilten Schülerinnen der berufsvorbereitenden Einrichtung der Lebenshilfe Getränke und Snacks. Warme Mahlzeiten mittags und zum Abschluss beim Helferfest lieferte die Integra, eine Integrationsfirma der Lebenshilfe. "Das war ein Tag der Begegnung und eine vorbildliche Aktion in Richtung Inklusion", freute sich Simone Zeller-Glomp von der Lebenshilfe. Zum ersten Mal habe eine Gemeindeverwaltung das Rathaus geschlossen, um bei einem Aktionstag dieser Art mitzumachen. Das Motto habe ihn begeistert, sagte Harald Unser. Es hieß: "Mit Schaufel und Pinsel: Wir sind eins auf der Moosland-Insel." Gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln sei Ausdruck von Solidarität und eine Anerkennung für die Arbeit, die die Schule leiste. "Ein super Ergebnis, null Verletzte und tolle Verpflegung - alles war bestens", so die Bilanz von Christian Lemcke, Mitglied der Geschäftsführung der Lebenshilfe, der sich beim Organisationsteam Inge Hamann und Klaudia Riedel von der Mooslandschule, Marion Kohler von der Gemeindeverwaltung und Karin Rauber von "Baustoff+Metall" bedankte. Bürgermeister Pfetzer war stolz auf seine Mitarbeiter, die sich auf ungewohntem Gebiet bewährt hätten und sich dadurch auch mal auf diese Art kennenlernen konnten. Auch für Michael Reinbold und seine Mitarbeiter war der soziale Aktionstag eine "wunderbare tolle Erfahrung."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Einblicke ins Landratsamt Rastatt (fuv) - Wie funktioniert der Landkreis und welche Ämter sind im Landratsamt untergebracht? Antworten auf diese Fragen bekamen Besucher beim Tag der offenen Türe. Mit dem Aktionstag feierte die Kreisverwaltung die Einweihung des Neubaus vor zehn Jahren (Foto: fuv). » Weitersagen (fuv) - Wie funktioniert der Landkreis und welche Ämter sind im Landratsamt untergebracht? Antworten auf diese Fragen bekamen Besucher beim Tag der offenen Türe. Mit dem Aktionstag feierte die Kreisverwaltung die Einweihung des Neubaus vor zehn Jahren (Foto: fuv). » - Mehr Mittelbaden

Polizei zieht Bilanz nach Kontrolltag Mittelbaden (red) - Beim bundesweiten Kontrolltag "Sicher.Mobil.Leben" sind am Donnerstag auch 154 Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg im Einsatz gewesen. 985 Fahrzeuge wurden dabei kontrolliert. 134 Verkehrsteilnehmer waren verbotenerweise am Handy (Foto: Piechowski). » Weitersagen (red) - Beim bundesweiten Kontrolltag "Sicher.Mobil.Leben" sind am Donnerstag auch 154 Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg im Einsatz gewesen. 985 Fahrzeuge wurden dabei kontrolliert. 134 Verkehrsteilnehmer waren verbotenerweise am Handy (Foto: Piechowski). » - Mehr Friedrichshafen

Großputz am Rhein geplant Friedrichshafen (lsw) - Für einen grenzüberschreitenden Großputz am Rhein will die Initiative "Rhine CleanUp" ehrenamtliche Mitstreiter gewinnen. Bei einem Aktionstag am 15. September sollen sie demnach Müll an sämtlichen Rheinufern in Europa sammeln (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Für einen grenzüberschreitenden Großputz am Rhein will die Initiative "Rhine CleanUp" ehrenamtliche Mitstreiter gewinnen. Bei einem Aktionstag am 15. September sollen sie demnach Müll an sämtlichen Rheinufern in Europa sammeln (Foto: dpa). » - Mehr