Warmes Mittagessen in den Kindergärten

Rastatt

Gummistiefelweitwurf Rastatt (red) - Die "Rieder Altrhiehexe" veranstalten heute, 2. Juni, einen Wettkampf in einer merkwürdigen Wurfdisziplin: Ab 13 Uhr heißt es auf der Sportanlage hinter der Altrheinhalle in Plittersdorf: Höher, weiter, Gummistiefel! Für das leibliche Wohl ist gesorgt (Symbolfoto: dpa).

Rheinmünster

Sportfest in Schwarzach Rheinmünster (ar) - Ab heute, 31. Mai, feiert der FC Germania Schwarzach Sportfest. Auch in den nächsten Tagen ist einiges los im "Hohlerwald": Viele Fußballspiele, unter anderem das Bezirkspokalfinale der Damen, und Musik werden geboten (Archivfoto: pr).