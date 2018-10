Ehrung für "Musikanten mit der Teufelszunge"

Die Ehrung des 1938 in Bad Arolsen bei Kassel geborenen Profimusikers war Höhepunkt der Hauptversammlung des BDB in Bühl. Knapp 100 Mitglieder der Verbandsgremien, Präsidiumsmitglieder der angeschlossenen Verbände und Ehrenmitglieder waren zu Gast. Die Dachorganisation der Blasmusiker ist Interessensvertretung und Dienstleister für rund 200000 Mitglieder in 16 Mitgliedsverbänden und über 1000 Musikvereinen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz.

In seiner Laudatio skizzierte Karle die Meilensteine der beispiellosen Karriere von Walter Scholz. Als Meisterschüler von Professor Franz Willy Neugebauer schloss er sein Staatsexamen für klassische Musik mit einer "Eins" ab. Bereits mit 17 Jahren hatte der junge Trompeter sein erstes Engagement als Solist am Landestheater Detmold. Schon bald folgten weitere Stationen, unter anderem an den Staatstheatern in Mainz und Darmstadt. Nach seinem Engagement bei den Münchner Philharmonikern verpflichtete ihn 1962 das Sinfonieorchester des Südwestrundfunks Baden-Baden, wo er 36 Jahre lang als erster Solotrompeter agierte.

"Damals konnte man bei Aufnahmen noch nicht schneiden, da musste alles passen", blickte der "Musikant mit der Teufelszunge" in die frühen Jahre seines Schaffens in Baden-Baden zurück. "Ich bekam viele Zuschriften, wenn ich mal im Radio zu hören war", erinnerte er sich schmunzelnd. Sologastspiele in über 80 Ländern erhöhten sein musikalisches Renommee auf internationalem Parkett. Seinen "goldenen Trompetenklängen" lauschten mehrere Päpste, der Dalai Lama und viele gekrönte und ungekrönte Staatsoberhäupter rund um den Erdball.

Die Verbundenheit zu seiner neuen mittelbadischen Heimat spiegelte sich in seinen Engagements als musikalischer Leiter von 1963 bis 1984 beim Blasmusikorchester in Altschweier und als Kapellmeister der Bühler Stadtkapelle von 1966 bis 1976. "Da galt ich aber als harte Nuss", blickte Walter Scholz augenzwinkernd auf seine Zeit bei den Bühler Musikern zurück. "Ich wollte als Profi aus jedem Musiker alles herausholen", erklärte Scholz seine fordernde Haltung in den Proberäumen.

Getreu seinem Lebensmotto "Solange ich Musik mache, habe ich keine Zeit, alt zu werden" ist er auch heute noch auf den großen Bühnen der Welt unterwegs. Zuletzt gab er Gastspiele in Kuba, Mexiko, St. Petersburg und Moskau. Jedes Jahr ein neues Album und etwa 120 Auftritte im Jahr unterstreichen die musikalische Rastlosigkeit des Ausnahmetrompeters.

"Walter Scholz hat nie seine musikalische Heimat vergessen: Die mittelbadische Blasmusik", freute sich Tobias Wald, Präsident des Blasmusikverbands Mittelbaden, über die Auszeichnung von Scholz.

Ehrungen für langjährige Verdienste im BDB und seinen Gremien gab es für Matthias Wolf (Kreismusikverband Germersheim), Claudia Weiß, Martin Drayer und Joachim Maurer (Oberbadischer Blasmusikverband), Michael Weber (Blasmusikverband Karlsruhe), Helmut Steinmann (Alemannischer Blasmusikverband) und Beate Ziegler aus Baden-Baden-Lichtental.

Beim Empfang der Stadt Bühl präsentierte OB Hubert Schnurr seine Kommune als Kulturhochburg mit seinem Bürgerhaus als "Kulturtempel". Ein Hornquartett der Musikschule Bühl umrahmte den Empfang musikalisch. Viel Musik gab es auch beim Gesellschaftsabend. Nach dem fünfköpfigen Ensemble "Moose Town Funk" aus Elchesheim-Illingen überraschten die Ratz-Fatz-Buben aus Kappelwindeck mit sehr differenzierten volkstümlichen Klängen. Die Formation zog mit ihren sehr fein ausgearbeiteten und die jeweiligen Charakteristika unterstreichenden Interpretationen der Stücke die Aufmerksamkeit des Fachpublikums, das mehrfach auf offener Szene applaudierte, auf sich.