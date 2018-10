Fetzige Polkas und Walzer Bühl (cid) - Das Weinfest des Altschweierer Musikvereins hat eine jahrzehntelange Tradition, viele Freunde und erfreut sich großer Beliebtheit. Mit zünftiger Blasmusik eröffneten die Original Reblandmusikanten am Samstagabend unter dem Motto "Winzer im Polkawahn", mit dessen nunmehr vierter Auflage, die Weinfesttage. Musikalisch untermalt begrüßte Vorsitzende Mareike Vollmer die Gäste, darunter auch die treuen Freunde aus dem Westerwald, und lud zu einem "ausgelassenen Stimmungsabend" ein. Vom Motto inspiriert hatten die Musiker ihre Tracht gegen ein heimatbezogenes Winzerhemd getauscht. Und auch bei der Dekoration der Reblandhalle waren Relikte von Winzern und Weinbau Blickfang. "Grüß Gott ihr Freude all" begrüßten Dirigent Oswald Windrich und die Reblandmusikanten blasmusikalisch das Publikum und der Dirigent fügte scherzend an: "Gute Laune, Durst und Hunger müsst ihr heute Abend haben, für alles andere sorgen wir". Darauf folgte ein von Windrich zelebriertes "Prosit auf die Gemütlichkeit". Schlag auf Schlag servierte die Kapelle fetzige Polkas, Märsche, Walzer, aber auch bekannte und gern gehörte Stimmungslieder. Oswald Windrich war Dirigent und Moderator in einer Person, heizte Kapelle und Publikum mächtig ein, animierte beim Potpourri bekannter Melodien zum Mitsingen und Schunkeln, gab Kostproben seiner Sangeskunst, gemeinsam mit Robert Colling, einem Mitglied der Kapelle, dessen Debüt mit freudigem Applaus quittiert wurde. Zu Herzen gehend und mit viel Beifall bedacht sangen Windrich und seine Ehefrau Lilia Jones von der "Böhmischen Liebe", Uwe Vollmer (Flügelhorn) und Thomas Seiler (Tenorhorn) brillierten in großer Harmonie bei der Polka "Zwei Freunde". "Die kleine Besetzung" der Reblandmusikanten, neu und verdammt gut, überraschte mit fetzigem Sound, intonierte den "Düsco Hüt für vierer Blech" mit Christoph und Jan an der Posaune, an den Trompeten Uwe, Stefan und Jürgen, Bernhard an der Tuba und Steffen am Schlagzeug. Die Original-Noten für dieses Blech-Spektakel hatte Musikerkollegin Judith Linz spendiert. Und dann folgte Musik und Gesang fürs Herz: Alisa Burkart und Lilia Jones interpretierten temperamentvoll, aber auch mit Hingabe und Gefühl "Aus Böhmen kommt die Musik". Beim "Schlager-Medley" bekamen Alisa Burkart und Robert Colling Untersützung vom Publikum, das herzhaft und textsicher mitsang. Und natürlich durfte auch die "Schwarzwaldmarie" nicht fehlen. Inmitten der Gäste, in den Gängen und auf den Tischen ließen die Musiker ihre Instrumente jubilieren und das Publikum sang begeistert mit. "Ohne Liebe geht es nicht" intonierten Dirigent Windrich und seine Frau hingebungsvoll, und die Musikanten des goldenen Blechs begeisterten bei der Reverenz an "Mein Tiroler Land" am Instrument und als ganz versierte Sänger. Mit einem Schlagerpotpourri heizten Dirigent Windrich und seine Reblandmusikanten die Stimmung weiter an, die in großem Applaus für das Posaunen-Solo "Hey Jude" von Posaunist Christoph Mangold mündete. "Sierra Madre" und gern gewährte Zugaben setzten dem "Winzer im Polkawahn" die musikalische Krone auf.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Ans Heimgehen denkt keiner Baden-Baden (co) - Bereits am frühen Abend waren während der Shopping-Nächte beim New-Pop-Festival alle Parkhäuser belegt. Bis in die Nacht herrschte dichtes Gedränge in der Fußgängerzone (Foto: Hecker-Stock) und im Kurgartenareal, wo keiner ans Heimgehen dachte. » Weitersagen (co) - Bereits am frühen Abend waren während der Shopping-Nächte beim New-Pop-Festival alle Parkhäuser belegt. Bis in die Nacht herrschte dichtes Gedränge in der Fußgängerzone (Foto: Hecker-Stock) und im Kurgartenareal, wo keiner ans Heimgehen dachte. » - Mehr