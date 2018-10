Das Publikum hat die müden Spieler zurückgeholt

Von Martina Fuß Bühl - Tolle Stimmung in der Großsporthalle beim spektakulären Auftaktspiel der zehnten Bundesliga-Saison der Bühler Bisons: "Buena Victoria!", freut sich Bruno Lima und strahlt übers ganze Gesicht. Der junge Argentinier ist gerademal seit einer Woche in Deutschland. Lima hat das erste Spiel im Kreis seiner neuen Mannschaft mit Bravour gemeistert und weiß noch gar nicht so recht, wie ihm geschieht, als er auf Anhieb im Bühler Hexenkessel zum besten Spieler gekürt wird. Die Mannschaft hatte auch alles dafür getan, einen mitreißenden Abend mit großen Emotionen zu gestalten. Schließlich war der Weggang des japanischen Superstars Masahiro Yanagida zu verkraften. Spannend war, wie sich die fünf Neuzugänge - darunter Bruno Lima - etablieren würden. Nach zwei verlorenen Sätzen drehte die Mannschaft den Spieß um, kämpfte, was das Zeug hielt und kam immer besser ins Spiel. Die 935 Zuschauer klatschten die Mannschaft begeistert von Punkt zu Punkt und schließlich zum umjubelten 3:2-Sieg. "Das Publikum hat das gut gemacht", lobt Oliver Stolle, der als Sprecher seine Aufgabe darin sieht, die Mannschaft genau dann zu motivieren, wenn sie es besonders braucht. Darin hat er in neun Bundesligajahren viel Erfahrung gesammelt. Sein aufmunterndes "Vamos Bisons!" und "Punkte, Punkte!" springt sofort auf die Zuschauer über. Etwas weniger Spannung und ein Punkt mehr, wäre Ruben Wolochin möglicherweise lieber gewesen. So aber sah er im Fünf-Satz-Match dann doch auch Positives: "Die jungen Spieler haben Talent und Kondition. Dass sie nach einem solchen Rückstand so zurückkommen können, ist ganz wichtig für ihre Ausbildung", strahlt der Trainer nicht minder als seine Schützlinge: "Darüber bin ich sehr glücklich." Stefan Zachmann genoss als Gesellschafter der Schwarzwald-Volleys-Bühl GmbH den Sieg: "Ich setze viel auf die neue Mannschaft, denn sie ist ausgeglichener als im vergangenen Jahr. Und wir haben eine stabile Organisation." Dazu gehören zahlreiche Ehrenamtliche, die am Heimspielabend Dienst tun. Wie etwa TV-Bühl-Vorstand Andreas Bäcker, der den ganzen Abend im VIP-Zelt hinterm Tresen stand, oder Wolfgang Reeb, der seit über 30 Jahren beim Volleyball in Bühl aktiv ist. Seit Beginn des Abenteuers Bundesliga betreut er zusammen mit Hiltrud Oser die Abendkasse. Er sieht den Umbruch im Team und in der Organisation gelassen, die Zusammenarbeit mit der neuen Teammanagerin Ina Schultz verlaufe prima. Diese trug, wie viele andere Damen auch, ein Dirndl. "Wir wollten den Auftakt unter das Motto Oktoberfest stellen und haben entsprechend dekoriert." Dass die Bühler Krachledernen und Dirndl so gut zu den coolen Sportlern aus Herrsching passen würden, sei reiner Zufall, versichert Schultz. "Geschadet hat es jedenfalls nicht." Den "Super-Team-Spirit, die tolle Moral und den Sport auf Bundesliganiveau" genossen auch Turn-, Fußball- und Tennis-Trainer aus der Region. Günther und Egon Koch kamen direkt vom Fußball-Derby Bühlertal-Bühl zum Volleyball und waren vom schnellen, körperlosen Spiel beeindruckt. Jeremy Grubi, ehemaliger Tennisprofi aus Neuseeland und zum ersten Mal Bison-Zuschauer, beobachtete den "Turning Point of the Match": Die Spieler seien müde gewesen, das Publikum aber habe sie zurückgeholt. Das sieht auch Trainer Wolochin so, der zwischen zahlreichen Glückwunschadressen seine Botschaft nennt: "Wir brauchen die Unterstützung der ganzen Region. Volleyball ist ein schöner Teamsport, ein gutes Vorbild für junge Leute. Wir brauchen das Team!"

