Dorfbachspatzen verblüffen Publikum

Nach dem frühmorgendlichen Gesang des gastgebenden gemischten Chores und dem Männerchor unterhielt ein 60 Kehlen starker Männerchor aus Mittelbaden die Zuhörer. Der Ottersweierer Dirigent Harald Volz leitet auch diese Vereinigung mit Sängern aus 18 Chören in der Region. Am munteren Freundschaftssingen beteiligten sich anschließend die Sangesfreunde aus Stollhofen, Ottenhöfen und Kappelwindeck.

Nach dem Mittagstisch stand schließlich der ganze Stolz des Gesangvereins auf der Bühne. 18 kleine Dorfbachspatzen im Alter von vier bis elf Jahren bilden den hoffnungsvollen Nachwuchs des Chors. Was sie präsentierten, verblüffte das gesamte Publikum und wurde zu Recht als ein Höhepunkt der Festlichkeiten gefeiert.

Eingeladen hatten die kleinen Sängerinnen und Sänger zu einer Reise über das Meer. In hübschen Matrosenkleidern präsentierten sie das Singspiel von James Krüss "Die Seefahrt nach Rio". "Erleben Sie mit uns wilde Stürme und weite Einsamkeit auf hoher See und begleiten Sie unsere Matrosen bei ihren Entdeckungen", wandte sich Ute Kirn, die Chorleiterin der Dorfbachspatzen, an das gespannte Publikum. Von da an übernahmen die Kinder die Moderation selbst. In gewitzten Versen stellten sie ihr Vorhaben vor. Das Zimmer wurde mit viel Fantasie in ein Schiff umgebaut. "Dieser Sessel soll das Heck sein, der Besen ist die Fahnenstang'." Flugs wurden auch die Rollen verteilt: "Michel ist der Kapitän, Franzel muss das Steuer drehen." Die Hauptrolle spielt Lotte, die Matrosenbraut, die das Schiff auf den Namen "Tolle Lotte" tauft.

Ein kluger bühnenbildnerischer Schachzug macht die Illusion perfekt. Einige Papas der kleinen Matrosen stellen ein langes, bemaltes Holz mit den Umrissen des Schiffes auf und klappen schließlich auch noch Wellen auf. Und auf geht's zur Reise über Atlantik und Pazifik.

Nach dem gut gelaunten Ausfahrlied entfacht sich ein starker Wind. Das Sturmlied wird mit herzhafter Dramatik gesungen, bevor ein Halt eingelegt wird: "Leider muss das große Schiff ankern am Korallenriff." Zum ersten Mal entsteht dort Heimweh. Auch das wird mit einem sehnsuchtsvollen Lied besungen: "Auf der Insel Witschiwatschi Wu, ruft ein kleiner bunter Kakadu. Buenos dias, how are you". Begleitet werden die kleinen Matrosen nach echter Seemannsmanier von Bruno Höß am Akkordeon und Harald Volz am Klavier. Die Kinder singen die schmissigen Seemannslieder selbstbewusst und kräftig, artikulieren dabei sehr gut und geben jedem Lied eine eigene Stimmung.

"Wir haben die vergangene Woche im Gemeindezentrum geübt. Da haben die Kinder gemerkt, dass sie in einem so großen Saal laut singen müssen und auch dürfen", erklärt Ute Kirn nach dem überaus erfolgreichen Auftritt, der mit großem Beifall quittiert wurde. Stolz leuchtende Kinderaugen waren das Ergebnis.