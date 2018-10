"Zwölf-Stunden-Tag ist normal"

Bühl - Die Spitzenküche der Region verliert einen ihrer prominentesten Verfechter. Ludwig Bechter, Betreiber und Chefkoch des Gasthauses "Lamm" in Kappelwindeck, wird voraussichtlich zum 24. Februar sein Feinschmeckerlokal schließen. "Grund dafür ist der immer mehr um sich greifende Personalmangel in der Gastronomie", erklärt der 58-Jährige. Er sieht keinen anderen Ausweg.

Nachdem sein langjähriger Koch sich jetzt dafür entschieden habe, den Beruf zu wechseln, zieht Bechter die Reißleine. "Der Entschluss, den Betrieb aufzugeben, fällt mir nicht leicht", beteuert er, "aber ich sehe keine Chance, in absehbarer Zeit einen so qualifizierten Koch zu finden, damit ich den Betrieb wie gewohnt aufrecht erhalten kann." Sein nun scheidender Koch und er seien ein "eingespieltes Team", in dem "jeder sich auf den anderen verlassen kann". Er betont, dass der bevorstehende Weggang seines Kochs letztlich nur der Auslöser sei, das "Lamm" dichtzumachen; die Ursache liege im Fachkräftemangel.

Bechter sieht die Gastronomie allgemein in einem "Riesenwandel". Die heutigen Beschäftigten hätten andere Wünsche: "Da geht es nicht nur um die Bezahlung, sondern auch um die Arbeitszeiten und die Möglichkeit freizumachen." Ein Hotel-Restaurant mit Schichtbetrieb verfüge in diesem Punkt über mehr Flexibilität als ein Gasthaus wie seines mit täglich rund 60 Gästen, die innerhalb von zwei bis drei Stunden bekocht werden müssen. Trotz zusätzlicher Küchenhilfe und Spülkraft: "Das ist Stress pur." Da kaum Fertigprodukte zum Einsatz kämen, seien die Vorbereitungen in der Küche enorm. Ein Koch allein könne das nicht stemmen.

Bechter erzählt: Als sein Küchenpartner an einem Wochenende einmal aus wichtigem Anlass habe passen müssen, sei die Küche kalt geblieben. Ebenso, als er selbst wegen Krankheit einige Zeit ausgefallen sei. "Ein Zwölf-Stunden-Tag ist normal. Am Wochenende können es auch schon mal 14 Stunden werden", schildert er sein eigenes Arbeitspensum. Und der Ruhetag sei ein Bürotag. Außerdem müsse dann noch aufgearbeitet werden, was unter der Woche liegengeblieben sei.

Die Situation der Gastronomie sieht Bechter zusätzlich durch die Gesetzgebung erschwert. Aufgrund der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze müsse er seinen Essensgästen den vollen Satz von 19 Prozent berechnen. Für die Kollegen aus der Hotelbranche sei vor Jahren der Steuersatz von Übernachtungen hingegen auf sieben Prozent abgesenkt worden, erinnert Bechter an das sogenannte "Mövenpick-Gesetz". Es sei nicht so, dass er dies den Hoteliers nicht gönne, betont er. Aber durch die unterschiedliche Auswirkung des Vorsteuerabzugs (zum Nachteil der Gastronomie) habe das Hotelgewerbe einen erheblichen finanziellen Spielraum, der dem reinen Restaurantbetrieb im Kampf um qualifiziertes Personal fehle.

Welche Pläne hat er für die Zeit nach der Schließung? "Das weiß ich noch nicht", sagt Bechter. Erst einmal werde er mit Ausräumen beschäftigt sein. "Alles, was Sie hier sehen, gehört mir": das Mobiliar, die liebevoll restaurierte Ausstattung und die schmückenden Gegenstände in den beiden Gasträumen, in denen bei Festivitäten bis zu 100 Personen Platz finden. Und die gesamte Küche. Ende März endet das Pachtverhältnis. Der Vermieter ist informiert. Was aus dem "Lamm" wird, sei noch völlig offen.