Lockere Stimmung im Bühler "Repair Café" Bühl (urs) - Bürgermeister Wolfgang Jokerst und Fachbereichsleiter Klaus Dürk hatten weder eine kaputte Uhr noch eine defekte Kaffeemaschine mitgebracht, stattdessen ein kleines Präsent und Glückwünsche. "Wir feiern heute ein Jahr ,Repair Café'", freute sich der Bürgermeister. "In unserer Gesellschaft wird viel zu viel weggeworfen. Es ist daher einfach großartig, dass wir mit dieser Reparatur-Initiative diesem Trend etwas entgegenzusetzen haben." Nach und nach füllte sich das Untergeschoss des Kinder- und Familienzentrums (Kifaz), das inzwischen ein Mehrgenerationenhaus ist, mit Menschen. Viele waren nicht nur zum Feiern gekommen, sondern zum Arbeiten. Zu tun gab es allerhand: vom schadhaften Handmixer, über einen löchrigen Fahrradschlauch bis zum defekten weihnachtlichen Lichterbogen reichte die Palette der Gegenstände, die der Reihe nach von den ehrenamtlichen Helfern mit Fachwissen, Geschick und Fingerfertigkeit instandgesetzt wurden. Rückblick: Am 9. Oktober 2017 war die kleine "Repair"-Werkstatt, die von der Gruppe "Bürger unterstützen Bürger" in Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachbereich Bildung-Kultur-Generationen getragen wird, an den Start gegangen. Hans-Dieter Spicker, Koordinator des "Repair Cafés", führt aus: "Im Schnitt bearbeiten wir pro Öffnungstag 15 bis 20 Aufträge." Viele Gegenstände ließen sich nach einer einfachen Reparatur problemlos wiederverwenden. So habe sich ein kleiner Stamm von 15 ehrenamtlichen Mitarbeitern gebildet, "die noch wissen, wie man Dinge repariert". Sie stellen alle zwei Monate ihre Arbeitskraft in Bühl unentgeltlich zur Verfügung. Es herrscht eine lockere Stimmung. Rosa Maria Alom hat ihre Nähmaschine aufgestellt, stopft Löcher im Stoff, näht Hose kürzer. "Alles kein Problem für mich", lacht sie. "Ich kann auch Reisverschlüsse einnähen und Röcke kürzer machen." Bernd Schmidt liegt der Erhalt elektrischer Geräte am Herzen: Mit Schraubendreher, Lötkolben und ganzer Leidenschaft repariert er Dinge, die nicht mehr funktionieren. Humor hat er auch: "Hier kann ich optisch auf den ersten Blick nichts feststellen, im Krankenhaus würde man jetzt ein MRT verwenden." Der Ton ist locker. Thomas Hager repariert am Nachbartisch mit Erfolg einen Stabmixer und zwei weihnachtliche Schwibbogen, deren Licht nicht mehr funktionierte. Die Aktion hat neben der Müllvermeidung auch die soziale Komponente eines Treffpunkts. Kaffee und Kuchen stehen bereit. "Jeder ist willkommen, ein wenig zu verweilen", betont Sandra Schlegel, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums das tolle Miteinander. "Das ,Repair Café'", sagt sie, "ist eine tolle Bereicherung für das Konzept des Mehrfamilienhauses." Auch Bettina Fröhlich kann nur Positives berichten. Wer einen kaputten Gegenstand zur Reparatur hat, kann sich bei ihr unter (07223) 935401 voranmelden. "Dann sind die Wartezeiten für den Einzelnen an den Öffnungstagen nicht so lang, und wir können nach und nach alles abarbeiten", erklärt sie. Gegen 17 Uhr ist Feierabend. Eine Dame strahlt über das ganze Gesicht, weil ihre Kaffeemaschine wieder funktioniert. "Wo muss ich bezahlen?" - "Nirgends - das kostet nichts", antwortet Spicker der verblüfften Frau und beißt herzhaft in den Jubiläumskuchen.

