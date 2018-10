"Die Vielfalt ist unsere Stärke"

Bühl - Es ist eine Fülle von Aufgaben, die sich dem neuen Leiter der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst stellt. Im Juli hatte Bernhard Löffler (52), zuletzt in Brühl im Rheinland tätig, seine neue Position in der Zwetschgenstadt angetreten und sich zunächst einen Überblick über die Einrichtung verschafft. Sein Credo nach etwa 100 Tagen im Amt lautet: "Die Vielfalt ist unsere Stärke."

Zusammen mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Kulturfachbereichsleiter Klaus Dürk gibt Löffler einen ersten Ausblick, welche pädagogischen und inhaltlichen Anforderungen sich unter den verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an die städtische Einrichtung richten. "Die Schule ist sehr gut aufgestellt", zollt der neuer Leiter im Pressegespräch seinem Vorgänger Bernd Kölmel indirekt Lob. Die kontinuierlich hohe Zahl von rund 1150 Musikschülerinnen und Schülern sei sehr beachtlich, so Löffler. Da viele Teilnehmer zwei oder mehrere Kurse besuchten, seien fast 2000 Unterrichtsbelegungen zu verzeichnen.

"Dass unsere Musikschule einen hervorragenden Ruf genießt, haben wir wieder am Wochenende bei der Veranstaltung des Bundes Deutscher Blasmusikverbände erfahren dürfen", unterstrich OB Schnurr. Die Zusammenarbeit mit Musikvereinen sowie Schulen, Kindertagesstätten, der Lebenshilfe und anderen Kooperationspartnern zu pflegen und auszubauen, gehört zu den beruflichen Basisanforderungen an den neuen Mann.

Löffler berichtet von Erfahrungen, wie sich die musikalische Bildung auf die gesamte Lebensphase ausweiten lasse. Mit dem Angebot des Schwangerschaftssingens könne diese bereits im Mutterleib beginnen. Am Lebensabend greife die Musikgeragogik. So ergebe sich auch eine soziale Komponente, wenn Menschen mit Demenz beim gemeinsamen Musizieren große Freude verspüren. "Hierfür gibt es spezielle Instrumente."

Weitere Projektansätze sieht Löffler in der interkulturellen Integration von Geflüchteten ("In der Inklusion ist die Schule bereits vorbildlich unterwegs") sowie in der interdisziplinären Kunst. Das heißt, er will die Zusammenarbeit der beiden Bereiche Musik und darstellende Kunst durch gemeinsame Projekte stärken. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung will er die Schule auch medienpädagogisch voranbringen. Ein Mittel dabei könnte sein, eigene Konzertprojekte mit selbstgefertigten Trailern in den sozialen Netzen zu bewerben.

Den Trend zu Cross-Over-Projekten, bei denen verschiedene Musikstile wie etwa Klassik, Jazz oder Pop verschmelzen, hat auch Löffler im Fokus und berichtet von der Gründung eines "Body & Soul"-Chors in Köln, der auf Anhieb 40 feste Mitwirkende fand.

Musikalisch breit aufgestellt

Löfflers Fundament ist die Kirchenmusik, die er von 1987 bis 1991 am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg studiert hatte. Das musikalische Spektrum des Orgel- und Cembalospielers endet jedoch nicht am Kirchenportal, sondern ist breit gestreut und reicht bis zu einer Jazz-CD-Produktion mit einer Big Band in Niederbayern.

Löffler ist auch Musikwissenschaftler, staatlich geprüfter Chorleiter und Stimmbildner. Er schloss die Meisterklasse im Dirigieren am Mozarteum in Salzburg ab, hat Kulturmanagement berufsbegleitend studiert und zudem einen Abschluss in Theater- und Musikmanagement hingelegt. Vor zwei Jahren hat er eine Weiterbildung im systemischen Coaching und Veränderungsmanagement absolviert. Er war bis zuletzt als Dozent tätig und dirigierte mehrere Orchester und Chöre.

Warum bewirbt sich jemand mit diesem Background in Bühl? Löffler sagt, dass er eine neue Herausforderung gezielt im Süden Deutschlands gesucht habe, und freut sich: "Es hat geklappt!" Klaus Dürk wiederum stimmt die Verpflichtung des gebürtigen Burgauers (Bayern) zuversichtlich, "dass die hervorragende Arbeit unserer Musikschule fachlich versiert fortgeführt werden kann".

Das musikpädagogische Kollegium der Schule setzt sich aktuell aus 14 Festangestellten (inklusive ihres Chefs) und 27 Honorarkräften zusammen. Was die Honorarordnung betrifft, stellt Dürk den Lehrkräften Nachbesserungen in Aussicht. "Wir arbeiten an einem neuen Personalentwicklungskonzept, das wir ab dem nächsten Schuljahr umsetzen wollen." OB Schnurr gibt vor dem Hintergrund anstehender Etatberatungen zu verstehen, dass sich die Stadt die Musikschule "etwas kosten lassen" wolle, stelle sie doch eine auch für die Vereine wichtige Einrichtung dar.

Durch den Leiterwechsel mit dreimonatiger Vakanz ist die Musikschule zuletzt nur noch wenig nach außen in Erscheinung getreten. Doch die nächste größere Veranstaltung ist gesetzt: Am Samstag, 15. Dezember, steht das Adventskonzert im Bürgerhaus Neuer Markt auf dem Programm.

