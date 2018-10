Ein Birnbaum in seinem Garten stand

Der pensionierte Rektor hat zahlreiche Bücher verfasst, darunter auch drei Erzählbände - "Auf der Gass", "Bahn frei! Kartoffelbrei" und "Was kostet denn ein Zwanziger-Eis?, die von Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend in Bühl geprägt sind. Er blickt darin mit feinem Humor auf Lausbubenstreiche und andere Anekdoten aus den 50er und 60er Jahren zurück.

Für Menschen, deren Erinnerungsvermögen im Alter nachlässt, verfasst er Rate- und Vorlesebücher - wie etwa die Märchensammlung "Wer hat Dornröschen wachgeküsst" oder die Rezeptgeschichten "Was hat die Oma heut' gekocht". Jetzt ist "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?" im Karlsruher Singliesel-Verlag erschienen. Neidinger wendet sich darin - wie das Goethe-Zitat aus dem "Erlkönig" im Titel deutlich signalisiert - den großen Klassikern unter den Gedichten zu. Das 137 Seiten umfängliche Buch ist ebenfalls für ältere Menschen gemacht und auch für die Arbeit mit demenzkranken Heimbewohnern konzipiert.

Es sind die deutschen Klassiker wie Heinrich Heines "Lorelei", Theodor Storms "Knecht Ruprecht" oder Rainer Maria Rilkes "Advent", die Neidinger zusammengestellt hat - in der Summe 20 Gedichte, die jeweils mit einem Prolog präsentiert werden.

Zum Beispiel: "Ein Birnbaum in seinem Garten stand..." Nach weiteren Versauszügen folgt die Frage: "Kennen Sie dieses Gedicht?" und im Anschluss der komplette Text. In diesem Fall - der Kenner hat's bereits erraten - handelt es sich um Theodor Fontanes "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland". Verse wie diese mussten die Älteren in der Schule noch auswendig lernen. Und natürlich darf auch Wilhelm Busch mit "Max und Moritz" im Kanon populärer Lyrik nicht fehlen.

Zu jedem Gedicht hat Neidinger eine Anmerkung geschrieben, die kurz auf den jeweiligen Autor und sein Werk eingeht und zusätzlich ein paar Erklärungen beinhaltet. Am Schluss des Buchs folgt eine kleine Sammlung von weiteren Versen, Monologen und Zitaten. Auf Wunsch wird der Verfasser auch Lesungen halten. Aus seinem Märchen-Buch für Senioren las er seinerzeit im Erich-Burger-Heim.

Günter Neidinger hatte sich seine ersten Sporen in der "schreibenden Zunft" beim Badischen Tagblatt in Bühl verdient - als Schüler. Er erzählt, dass das Gymnasium seinerzeit eine Anfrage erhalten hatte, ob es einen "schreibkundigen Schüler" zur Mitarbeit in die Redaktion schicken könnte. "Die Wahl fiel auf mich. Ich war damals in der Oberprima und stand kurz vor dem Abitur." Nach seinem studienbedingten Umzug nach Karlsruhe endete die freie Mitarbeit.

Der Bühler Junge ist ein stets unermüdlicher Schreiber geblieben. Unter seinen zahlreichen Buchveröffentlichungen findet sich auch ein Kriminalroman "Der Knabe im Moor", der vor zwei Jahren erschien. Derzeit arbeitet er an seinem zweiten Krimi. Wie er verrät, wird die Handlung wieder im Schwarzwald spielen - ganz in der Nähe: auf Sand und Herrenwies.