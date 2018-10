Kostendeckungsgrad liegt bei 20,6 Prozent

(mf) - Tolle Stimmung beim spektakulären Saisonauftaktspiel der Bisons: "Buena Victoria!", freut sich Bruno Lima und strahlt übers ganze Gesicht. Der junge Argentinier ist gerademal seit einer Woche in Deutschland und wurde auf Anhieb zum besten Spieler gekürt (Foto: mf). » - Mehr

(ahu) - Wer den 64-jährigen Andy Wimmer kennenlernt, ist schon nach zwei Sätzen von seinen Ausführungen gefangen und fasziniert. Sein Leben hat er den Ärmsten der Armen im indischen Kalkutta (Foto: pr) gewidmet. Dieser Tage besuchte er Freunde in Neuweier. » - Mehr

(mak) - Der außergewöhnliche Hitzesommer hat dazu beigetragen, dass sich die Borkenkäfer in den Wäldern im Kreis Rastatt massenhaft vermehrt haben. Wie Forstexperten mit dem Schädling umgehen, erläutert Thomas Nissen, Leiter des Kreisforstamts, im BT-Interview (Foto: dpa). » - Mehr

Rust